Productores de caña de Chirino denuncian ingenio incumple acuerdo

La Asociación de Productores de Caña de Chirino, provincia Monte Plata, denunció que funcionarios del Ingenio Porvenir, perteneciente al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), luego de autorizarles el corte y comprometerse a comprarle el producto con el flete subsidiado, ahora alegan no disponer de patanas para su transporte.

“El ingenio Porvenir de San Pedro, que es del CEA, se comprometió a comprarnos la caña con el flete subsidiado y ahora que la caña ya está cortada dicen que no disponen de la patana para venir a retirarla”, explican.

Detallan que se trata de varias colas de patana que ya están cargadas, para llevarlas a San Pedro de Macorís, a fin de procesarlas y convertirlas en panelas.

Señalan que con la anuencia del presidente de la República, Danilo Medina se iniciaron los trabajos para producir la caña orgánica y se dieron instrucciones para crear un ingenio, obra que todavía no se ha iniciado.

Sostienen que la caña de azúcar se sembró cumpliendo con el mandato del Jefe del Estado, no obstante al no estar las instalaciones listas, hace 18 días recibieron la visita de ejecutivos del citado ingenio, quienes le autorizaron iniciar el corte y se comprometieron a comprar la caña que estuviera lista; causándole extrañeza que ahora no cumplan lo acordado.

Alegan que para un pequeño productor, como son los miembros de esa Asociación, se torna imposible transportar esa mercancía hasta SPM, debido al alto costo que representa, por lo que claman a las autoridades tomar cartas en el asunto.