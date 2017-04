Peloteros de Grandes Ligas ayudarían a la educación dominicana

SANTO DOMINGO.- El ministro de Educación, Andrés Navarro, se reunió hoy con representantes en el país de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas, con quienes acordó poner en marcha una comisión mixta de trabajo conjunto con el objetivo de promover la necesidad de la formación académica en los atletas de esa disciplina deportiva.

Durante el encuentro realizado en uno de los salones del Minerd, Navarro recibió explicaciones del proyecto de desarrollo deportivo-educativo por parte de Omar Minaya, vicepresidente ejecutivo del gremio, y del ex lanzador Miguel Batista, acompañados de los asesores Vicky Carballo y Lou Menéndez, entre otros.

Minaya dijo que muchos jugadores estelares en las Mayores han mostrado interés en colaborar con el proyecto, e incluso algunos exjugadores que residen fuera del país que están dispuestos a recibir entrenamiento pedagógico para servir como instructores en la educación física escolar.

El ex gerente general de los Mets de Nueva York mostró a Navarro un vídeo promocional del proyecto de fomento de la educación en los jugadores de béisbol desde las escuelas, “en interés de llevar a la conciencia de esos muchachos que aspiran llegar al profesionalismo, que no deben abandonar las aulas, de suerte que estén académicamente preparados en caso de no alcanzar el sueño de militar en las Mayores”.

En tanto que Batista mostró su esperanza de que el Minerd dará todo su apoyo al proyecto de “tan históricamente necesario, dado que observamos con preocupación la gran cantidad de jóvenes con menos de 30 años que son descartados en las Mayores y se quedan allí sin posibilidad de desarrollar alguna otra actividad por su escaso nivel académico”.

Batista recordó que sólo un 4 por ciento de los jugadores firmados como profesionales llegan a militar en Grandes Ligas, y que más de 20 mil se han quedado en el camino desde 1951 cuando Osvaldo Virgil se convirtió en el primero en pisar un estadio de ese nivel, “de ahí la importancia de que nuestros muchachos no abandones sus estudios, que tengan su preparación como plan A y el béisbol como plan B”.

Dijo que jugadores como Nelson Cruz, de los Marineros de Seattle, y Stanley Castro, d en los Yanquis de Nueva York, son sólo algunos de los tantos estelares de las Mayores que están decididos a poner su granito de arena para impulsar el proyecto deportes-escuela en la República Dominicana, al igual que varios equipos de la gran carpa.

En esa dirección, el ministro Navarro dijo que el Minerd está abierto a participar en el proyecto, con aporte de los recursos y la logística necesarios, “y en ese sentido los invitó a que de inmediato trabajemos en una comisión conjunta para definir una agenda de trabajo conjunta”.

Sugirió la realización de un periplo de exjugadores de Grandes Ligas por las escuelas a nivel nacional, para llevar charlas que permitan concientizar a los estudiantes sobre la importancia de no abandonar los estudios mientras practican el béisbol o cualquier otra disciplina.

El ministro Navarro estuvo acompañado de los viceministros Denia Burgos, de Asuntos Pedagógicos, y Víctor Sánchez, de Planificación, así como Miguel Fersobe, director de Participación Comunitaria del Minerd.