Medina preside acto inaugural Feria del Libro 2017

Santo Domingo.- La Vigésima Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD) 2017 quedó inaugurada este jueves, con una solemne ceremonia en el Teatro Nacional, encabezada por el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez.

El ministro de Cultura, Pedro Vergés, pronunció el discurso central del acto, en el que se refirió a las innovaciones introducidas en esta vigésima edición, que esencialmente se centran en el libro y el fomento de la lectura.

Explicó que en el Ministerio de Cultura se trabajó a partir de la idea de que la política cultural del Estado dominicano necesita colocarse a la altura de la complejidad alcanzada por la sociedad dominicana en las últimas décadas.

“Nuestro país ha experimentado una transformación en cierto modo inesperada, o imprevisible, una transformación que nos ha convertido en algo muy distinto de lo que muchos alguna vez pensamos que sería a estas alturas”, agregó.

No obstante, Vergés destacó que en medio de ese cambio se deja ver que “nuestros valores” no son tan frágiles como muchos desearían.

“La celebración de esta Feria no es un hecho cualquiera, sino una oportunidad de renovar la fe en nuestro destino, de reafirmar nuestra permanencia a un ámbito cultural del que no deseamos separarnos, y de dar testimonio de una dominicanidad”, afirmó.

Dijo que la defensa de la idea de devolver la Feria a sus orígenes, de rescatarla de una evolución que la había distanciado de su propósito inicial de acercarse al libro, no desconoce los aportes de quienes trabajaron antes.

Explicó que reunir en un mismo espacio diversas manifestaciones artísticas tendía a desvirtuar la esencia del asunto y se convertía en un acontecimiento en el que el libro perdía presencia y significación. “Quedaba en un plano secundario, para nada acorde con su importancia y con su jerarquía”, sostuvo.

Antes de que hablara el ministro Vergés, lo hizo el ministro de Cultura de Paraguay, Fernando Griffith, quien agradeció a las autoridades dominicanas la distinción de concederle a su nación ser la invitada de honor a tan importante actividad literaria, la cual tiene por escenario la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

Griffith expresó su agradecimiento a la Republica Dominicana, en especial al presidente Danilo Medina, al ministro de Cultura, Pedro Vergés y al embajador dominicano en Paraguay, Marino Berigüete, de quienes dijo “hemos recibido amistad, afecto e inspiración. “Este es, sin duda, un gesto, que mi país, el Paraguay, ciertamente no olvidará”.

En el recinto ferial se han habilitado más de 200 stands, donde editoras y librerías expondrán miles de libros de los más variados temas, así como diversos pabellones de exposición y debates. La FILSD 2017 quedará formalmente abierta al público este viernes, a las 9:00 de la mañana, regida por un programa de diversas actividades que terminará a las 9:00 de la noche.

En la mesa principal, acompañaron al mandatario la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández; y Lucía Medina, presidenta de la Cámara de Diputados; la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán; el ministro de Cultura, Pedro Vergés; el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el ministro de Educación, Andrés Navarro; la ministra de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán; la viceministra de Cultura, Edilí Pichardo; la directora de la Feria Internacional del Libro, Ruth Herrera; el ministro de Cultura de Paraguay, Fernando Griffith, y Ladislaa Alcaraz, ministra de Políticas Lingüísticas del Paraguay.

Al acto asistieron otros funcionarios y diplomáticos, el Director General de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena; el embajador del Paraguay en República Dominicana, Pedro Sánchez, y el embajador de República Dominicana en Paraguay, Marino Berigüette; y Minerva del Risco, hija del autor homenajeado, René del Risco Bermúdez, entre otras personalidades.

El acto de apertura inició con la entonación del Himno Nacional de la República Dominicana, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional, bajo la dirección de Elionai Medina.

También fue proyectado un audiovisual alusivo a esta vigésima edición ferial, para luego proceder a realizar el corte de cinta que dejó formalmente inaugurada esta fiesta de las letras, a cargo del presidente Medina, acompañado por los integrantes de la mesa de honor.

La ceremonia concluyó con la presentación artística de la Compañía Nacional de Teatro y la Orquesta Sinfónica Nacional, que interpretaron “Recuerdos de Ypacaraí”, “Caña Brava” y “Una primavera para el mundo”.

Programa Artístico

Concluida la ceremonia de rigor, fue presentado un regio programa artístico, dirigido por Aidita Selman, el cual incluyó la fusión de expresiones musicales y culturales de República Dominicana y Paraguay, con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta del maestro José Antonio Molina; y las piezas paraguayas, bajo la dirección del maestro Santi Rodríguez.

Este segmento fue introducido con un musical inspirado en el lema de la FILSD 2017, “Hay un libro para cada quien”, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro, con música de Josean Jacob y letras de Aidita Selman.

Continuó con la actuación de Alexander Da Silva, quien ofreció un solo de arpa; y luego tuvo lugar la actuación de Diana Barboza y Agustín Barboza.

La Orquesta Sinfónica Nacional continuó con la interpretación de las piezas Recuerdos de Ypacaraí y Caña Brava, luego se presentó una dramatización del poema de Del Risco Bermúdez “Tú que hablas”. Y para cerrar el acto, la cantante María del Mar interpretó la canción “Una primavera para el mundo”, autoría del cuentista y poeta dominicano a quien está dedicada la FILSD 2017.