Revista Británica LatinLawyer reconoce a la Fundación Pro Bono RD

LatinLawyer celebró su Once ceremonia anual Premio a la Caridad en la Ciudad de Sao Paulo, Brasil (LatinLawyer 11 thAnnualCharityAwardsCeremony). En el encuentro se reconoció el importantecompromiso de los Abogadosindividuales para el desarrollo de la profesiónen la región, tales como: Law Firm Leader of the Year Award, Law Firm Leader of the Year Award, International Lawyer of the Year Award, Pro Bono Lawyer of the Year Award, Diversity Initiative of the Year Award, Lifetime Achievement Awardsy porúltimo el premioLefetime Achievement Award.

La ceremonia de caridad recauda dinero para apoyar e impulsar el trabajo Pro Bono en América Latina. Esto se realiza mediante el financiamiento a centros de información que vinculan a organizaciones benéficas que cuentan con abogados dispuestos a ofrecer asesoría jurídica gratuita. Este año, fueron beneficiados El Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política (CIDSEP) de Paraguay, la Fundación Pro Bono República Dominicana y el Instituto Pro Bono, Brasil.

En tal sentido, Lic. Teófilo Rosario Martínez, Presidente de la Fundación Pro Bono República Dominicana, expresó que Latinlawyer tomó como fundamento para dicho reconocimiento que bajo el lema de promover la justicia, la ética, la solidaridad, el compromiso y la integridad entre la comunidad jurídica dominicana, Fundación Pro Bono República Dominicana, busca promover la institucionalización de esta práctica y la responsabilidad social de las empresas, así como vincular a los abogados con los proyectos de acceso a la justicia en las comunidades de bajos ingresos y en las organizaciones sin fines de lucro. Para lograrlo, la organización trabaja en estrecha colaboración con las universidades, las instituciones de la sociedad civil, despachos de abogados, los equipos jurídicos internos y entidades públicas y privadas. Cuyo trabajo sigue los lineamientos de su plan estratégico de cuatro años destinado a aumentar el nivel de actividad de la Fundación, también está trabajando duro en una serie de iniciativas dirigidas a crear conciencia de la importancia del trabajo pro bono, la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad.

Entre los casos recientemente abordados por la Fundación se encuentran los relativos a la violencia doméstica, discapacidad, violaciones de los derechos humanos, el trabajo de la propiedad intelectual, los incidentes ambientales, la protección de los derechos de los trabajadores, la asistencia en casos de micro-financiación y la responsabilidad patrimonial de los órganos del Estado.

Otra área de prioridad para la Fundación consiste en abogados voluntarios para formar parte en el litigio estratégico, con miras a proponer soluciones éticas a las controversias y la promoción de un ejercicio del Derecho socialmente responsable.

La Fundación también ha estado trabajando de manera constante para animar a los bufetes de abogados con el fin de que firmen la Declaración Pro Bono de las Américas que promueve la Red Pro Bono de las Américas conjuntamente con TheCyrus R. Vance Center for International Justice de New York, y asuman el compromiso de brindar un mínimo de servicios legales al año de no menos de 20 horas en forma gratuita.

La Fundación también ha firmado acuerdo de cooperación con las Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el fin de introducir a los estudiantes de la Escuela de derecho en el trabajo Pro Bono en el comienzo de sus carreras.