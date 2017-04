Foro de Partidos Políticos apoya al PRSC

SANTO DOMINGO.- El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM) expresó su apoyo al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y sus autoridades legítimamente constituidas ante las decisiones tomadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE) que “trastornan gravemente” el normal desenvolvimiento de esa entidad política opositora, ordenando que reingresen a sus filas a ex dirigentes que fueron expulsados por violación de su estatuto.

Los miembros del Consejo Directivo del FOPPREDOM, que agrupa a más de una veintena de agrupaciones políticas, emitieron este jueves la resolución número 0025-2017, en la que se solidarizan con el PRSC y destacan que las sanciones de expulsión contra ex dirigentes de ese partido “se produjeron por organismos creado a partir de decisiones asamblearias de esa organización, que deben tener incuestionable valor democrático y son sanciones equivalentes a las que imponen todos los partidos del ordenamiento”.

“Sin ánimo de entrar en polémicas jurídicas improcedentes, las discusiones suscitadas entre los miembros del PRSC y que condujeron a la expulsión de varios de sus dirigentes, no confieren competencia al TSE, siempre que no se consideran conflictos internos las sanciones disciplinarias que los organismos partidarios tomen contra cualquier dirigente o militante, si en ello no estuvieren envueltas, como no lo estuvieron respecto de varios o todos los dirigentes expulsados, candidaturas a cargos electivos o a cargos internos de los órgano directivos de los partidos”, expresaron.

Criticaron que el Tribunal Superior Electoral “de un plumazo desconoce las decisiones soberanas de las asambleas nacionales de los partidos, que son de obligatorio cumplimiento para sus miembros por su misma condición de asambleas democráticas, y de paso, también de un plumazo, parece aniquilar todo rastro de imparcialidad y objetividad”.

En la resolución dada a conocer este viernes, el Consejo Directivo de Foro Permanente de Partidos Políticos también resolvió apoyar las sanciones disciplinarias “que pueda imponer cualquier y todo partido del sistema contra militantes que en un proceso electoral no hayan apoyado la candidatura propia sino la de otro, o que acepten candidaturas en contra de su partido”.

En la resolución, firmada por el ingeniero Agapito Reyes Pimentel, en su calidad de secretario, miembro ex-oficio y Director Ejecutivo del foro, se aprobó hacer un llamado a las autoridades a sostener, a toda costa, la imparcialidad y la objetividad en los asuntos jurisdiccionales electorales y de todo tipo, “y particularmente a los órganos jurisdiccionales para que eviten la creación de precedentes de Derecho que luego pueden replicarse y afectar negativamente al sistema de partidos en su totalidad”.

En ese sentido, resaltan que como propicia el caso ocurrente, “no tendrá freno el transfuguismo, la traición, el descredito, la burla ni los desafueros de dirigentes o militantes que no tendrían por qué respetar a las autoridades internas legítimamente constituidas”.

También expresaron su respaldo al consenso, la negociación política y e respeto por la institucionalidad partidaria “porque son las únicas formas democráticas aceptables, y por tanto las únicas realmente valiosas para el desarrollo de la institucionalidad partidaria”.

El Foro Permanente de Partidos Políticos está integrado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Bloque Institucional Socialdemocrata (BIS), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido Cívico Renovador (PCR), Partido Popular Cristiano (PPC), Moda, Pasove, Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), Frente Amplio (FA), PRI, PLR, PUN, PDI, PNVC y PHD, entre otras organizaciones.