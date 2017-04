Niño Dominicano recibe regalo de vida gracias exitosa cirugía cardiaca en Islas Caimán

ISLAS CAIMÁN. – Un niño de cinco años de edad de la Republica Dominicana tiene nuevas esperanzas después de recibir un procedimiento cardiaco crítico en un hospital del Caribe para tratar su enfermedad congénita del corazón.

Reynaldo Ecolastico Rojas sufría de una tetralogía de fallot, cardiopatía congénita caracterizada por cuatro malformaciones que dan lugar a la mezcla de sangre arterial con la sangre venosa y causan niveles bajos de oxígeno en la sangre, lo cual lleva a que se presente cianosis (una coloración azulada y púrpura de la piel).

La tetralogía de fallot es infrecuente, pero es la forma más común de cardiopatía congénita cianótica. Las personas que la padecen también son más propensas a tener otras anomalías congénitas. Ese fue el caso de Reynaldo, que además de una tetralogía de fallot, sufría de otros defectos del corazón que le impedían vivir una vida normal.

Al no poder ser operado en la Republica Dominicana por falta de recursos y debido a que los hospitales no lo aceptaran por la naturaleza del caso, la fundación Dominicana, Regalo de Vida, quien sabia de los excelentes servicios de Health City Cayman Islands, les envió el caso. Junto a la fundación de las Islas Caiman, Have-A-Heart, pudieron hacer realidad que Reynaldo tenga una vida normal como cualquier otro niño.

Luego de una cirugía de 4 horas para corregir las malformaciones de su corazón, entre ellas un agujero en la pared que separa ambas cámaras inferiores llamado defecto del septo ventricular y una estrecha arteria del tamaño de un agujero de alfiler que lleva la sangre desde el lado derecho del corazón hasta los pulmones para mantenerlo purificado u oxigenado, Reynaldo se quedo en la isla una semana para sus seguimientos médicos. La arteria estrecha que tenia Reynaldo fue la que causaba que se pusiera morado, que no creciera y que no estuviera activo, pero luego de la cirugía, todo cambio.

“Hablé con la madre unos 2 meses después de la cirugía y ella me dice que está muy bien. Ha aumentado de peso, casi el doble del peso que tenía cuando vino a nosotros, y ahora juega con los niños de la casa. El médico que le hace los seguimientos en Republica Dominicana nos dice que su ecocardiograma esta muy bien. Esto es genial porque el lado derecho de su corazón no estaba bombeando correctamente, la función no era muy buena. Ahora que ha sido normalizado, es como cualquier otro niño normal,” afirmo el Dr. Binoy.

Health City Cayman Islands junto a Have-A-Heart continuaran la misión de seguir salvando vidas de niños con enfermedad congénitas del corazón en la República Dominicana y alrededor del mundo.

“Primero, le quiero dar las gracias al doctor o al equipo medico quien opero a mi hijo. También le doy las gracias a la fundación, que por bien de ellos fue que operaron a mi niño. Gracias a ellos, Reynaldo podrá vivir una vida normal,” expreso Dannery Rojas Paulino, madre de Reynaldo.