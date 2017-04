Chayanne estrenó su nuevo tema “Que me has hecho” junto a Wisin

MIAMI–. Regresando con todo el ritmo, alegría y sensualidad que le han caracterizado durante sus más de 30 años de trayectoria, el consagrado intérprete, compositor y actor puertorriqueño Chayanne® estrenó el pasado viernes su canción inédita “Qué Me Has Hecho” feat. Wisin. Esta canción se encuentra disponible en todas las tiendas de música digital, convirtiéndose en el primer sencillo de lo que será su decimonoveno álbum de estudio.

Chayanne® y el astro de la música urbana Wisin se unen por primera vez como co-autores de éste tema, que afirma que cuando uno es decidido, ni mares ni fronteras pueden impedir que dos que se aman, se encuentren: “Tuve que escalar el Nevado del Ruíz, saltar las murallas de Cartagena, solo por ti mi nena”.

Una fusión de pop, tropical y urbano, “Qué Me Has Hecho” destaca por sus poderes alquímicos al deleitar a seguidores de diferentes generaciones con su letra tanto romántica como seductora, de la manera que suelen hacer las canciones de Chayanne®.

Y para seguir hablando de alquimia Chayanne® ha expresado que “invitar a Wisin ha sido no solo una excelente decisión, sino una gran experiencia, como si nos hubiéramos conocido desde siempre, fuera de concentrarnos en coproducir ‘Qué Me Has Hecho’, compartimos experiencias de nuestras mutuas carreras y nos identificamos en muchas cosas, lo que hizo el proyecto más placentero. W, gracias por tu dedicación a este proyecto”.

El público de Chayanne® espera ansioso su próximo álbum, que será su nuevo lanzamiento desde En Todo Estaré (2014), el cual obtuvo certificación multi-platino en varios territorios. El intérprete de éxitos de la talla de “Tiempo de Vals”, “Y Tú Te Vas”, “Humanos a Marte” y “Madre Tierra” entre muchos más, estará grabando próximamente el video musical de “Qué Me Has Hecho”

ESCUCHA EL NUEVO SINGLE DE CHAYANNE Ft. WISIN EN:

SPOTIFY: http://smarturl.it/QueMeHasHechoSpa>