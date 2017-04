Isa Conde: auditar Odebrecht garantíza expedientes no se caigan en los tribunales

“Esos expedientes hay que instrumentarlos bien porque incluso una de las maniobras que se han usado aquí es excusarse en que los expedientes estaban mal sustentados. Esas son de las cosas básicas que nosotros tenemos que cuidar para realmente ponerle fin a la impunidad”, dijo el Ministro

SANTO DOMINGO. El ministro de Energía y Minas Antonio Isa Conde apoyó la decisión de auditar cuanto antes las obras de infraestructura de la constructora Norberto Odebrecht para contar con expedientes bien fundamentados cuando sea emprendidos los casos judiciales sobre los presuntos sobornos de la compañía en la República Dominicana.

Isa Conde valoró como correcta la decisión de la Procuraduría General de la República de elevar la solicitud de auditoría ante la Cámara de Cuentas, pues esto constituye una garantía de que los expedientes no se caigan en los tribunales, como frecuentemente ocurre en los casos de corrupción.

“Lo peor es tú iniciar un proceso que se te caiga en los tribunales. Esos expedientes hay que instrumentarlos bien porque incluso una de las maniobras que se han usado aquí es excusarse en que los expedientes estaban mal sustentados. Esas son de las cosas básicas que nosotros tenemos que cuidar para realmente ponerle fin a la impunidad”, dijo el Ministro.

Al participar en el programa radial Cuentas Claras, transmitido por La Nota, Isa Conde destacó que la actual gestión de Gobierno ha tomado medidas para transparentar el gasto público, pero aún falta fortalecer el régimen de consecuencias para que los funcionarios tengan claro que si cometen actos de corrupción serán sometidos a la justicia y castigados, que no habrá impunidad.

El Ministro afirmó que con el acuerdo firmado entre la Procuraduría y Odebrecht, homologado por un juez, es que empieza el proceso para poner fin a la impunidad y para someter a la justicia a los implicados en los presuntos sobornos pagados por la constructora brasileña.

Consideró que lo más importante es que se lleven al banquillo de los acusados a los implicados en estas actividades delincuenciales en el país, caiga quien caiga, y entiende que “muchos de ellos se reciclan de gobierno a gobierno porque la corrupción no tiene color ni bandera política”.

“El Presidente de la República ha dicho en varias ocasiones que caiga quien caiga, que aquí no hay vacas sagradas, pero el Presidente de la República no es la justicia. Yo confío en que la salida sea en beneficio del pueblo y que comencemos a adecentar la vida no solo política sino también empresarial porque aquí se habla de los corruptos como si la corrupción estuviera nada más en el gobierno”, declaró Isa Conde.