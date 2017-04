Hoy puedes ser mejor que el día anterior

Se que muchas personas quieren emprender , quieren hacer algo diferente porque ya no se encuentran satisfechas con lo que tienen o están haciendo y constantemente se encuentran con los mismos problemas de siempre, y dicen, quiero emprender pero me falta capital y conexiones; hoy día tenemos los medios para hacer publicidad a bajos costos incluso, hasta gratis, en la vida no es lo que tú sabes lo que te paraliza más bien lo poco que tu desconoces es lo que te neutraliza ,sabes que tienes conocimiento pero eres tú quien elige, si detenerte o llevar acabo tu proyecto.

Impartí una conferencia de Motivación y Liderazgo de la era digital en una universidad y mientras la impartía una de las personas del público me dijo Richard tengo un problema y quiero que tú me ayudes , estoy pasando por una etapa donde necesito tomar una decisión y es que tengo 15 años laborando, me encanta mi trabajo pero quiero perseguir mi pasión que es dedicarme a organizar eventos para bodas y fiestas , yo le pregunto tienes un grupo de apoyo? y me dice si somos un grupo de 35 mujeres donde nos reunimos en distintas casas y este domingo toca en la mía, yo le digo esta es tu oportunidad , esta vez no hagas un compartir quiero que esta ocasión sea algo totalmente diferente, decora tu casa ponle iluminación y todo lo que tú necesitas y organiza el evento que siempre has anhelado, colócale un nombre a tu compañía, crea una página de fans en Facebook y tomate muchas fotos y una vez que termine la actividad difunde por todas las redes sociales el evento y el comentario de las personas, ella prometió hacerlo, dos semanas después, me llama y me dice mi actividad fue todo un éxito ahora las personas me están llamando para que los ayude a organizar sus eventos.

“Recuerda tu puedes tener la mejor idea y el conocimiento pero si tu no lo expones al mundo nadie va a saber lo que tú haces, así que crea tu capital, tus condiciones y cuando estés decido hacer lo que realmente te apasiona el mundo buscara la forma de que se proyecte y te conozcan”