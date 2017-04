INTEC inaugura Foro Regional sobre innovación

La actividad es organizada de manera conjunta por LALICS y el Programa Iberoamericano CYTED, y desarrollará durante toda esta semana en la academia

SANTO DOMINGO. Con el objetivo de analizar los retos que enfrentan los países de América Latina y el Caribe en materia de innovación, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) dio apertura esta mañana el Foro Regional de la Latin American Network For Economics Of Learning, Innovation and Competence Building Systems (LALICS) 2017.

El evento, que reúne a decenas de especialistas e investigadores en innovación y desarrollo económico de la región, constará de varias actividades que iniciaron esta mañana y culminan este sábado 29 de abril con el foro “Retos del contexto actual para la investigación sobre política de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), política industrial para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe”.

Este martes 25, los especialistas asistentes a la actividad emitirán una declaración, en tanto que el miércoles 26 tendrá lugar el seminario sobre “Los desafíos de la innovación y el desarrollo productivo en América Latina y el Caribe: retos y oportunidades”, en el que se espera que interactúen expertos, funcionarios públicos, académicos y empresarios.

La programación de LALICS incluye además un curso-taller de “Análisis y Evaluación de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación”, del 27 al 29 de abril, coordinado con LALICS y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el cual estará orientado tanto a los tomadores de decisiones como a gestores empresariales interesados en profundizar sus conocimientos y competencias en gestión de la innovación.

Entre los invitados Regionales se encuentran: Alexandre O. Vera-Cruz, doctor en Economía de la Innovación en el Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex, Inglaterra; Fernando Santiago Rodríguez, Oficial de Política Industrial de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI); Gabriela Dutrénit, investigadora y directora del Programa de Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación de la Universidad Autónoma Metropolitana, de México.

De igual modo participa Marta Pérez, Oficial Economista de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), y otros invitados extranjeros. Del país, esta Víctor Gómez-Valenzuela, doctor en Economía de la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Maastricht, Países Bajos, y Vicerrector de Investigación y Vinculación del INTEC.