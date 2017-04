Ministerio anuncia celebración Feria “Seguridad y Salud en el Trabajo” en UASD

Santiago-El Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial (DGHSI), en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud de los Trabajadores, que se celebra cada año el 28 de abril, anunció la celebración de su feria de “Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Por: José A. Toribio

La convocatoria tiene como objetivo de ofrecen información detallada sobre la feria do Seguridad y Salud en el Trabajo: Derecho Inherente del Trabajador que no estará realizando por primera vez en la ciudad de Santiago de Los Caballeros, los días 25, 26 y 27 de abril, 2017 en la Biblioteca Profesor Juan Bosch de la UASD Santiago, campus La Barranquita.

Juan Arias, Subdirector Docente del Recinto del CURSA-UASD, dijo el objetivo de la feria as reconocer a las empresas panificadas por cumplir con los establecido en el reglamento 522-06 sobre la seguridad y Salud en el trabajo y promover esta acción para que las empresas que aun o están certificada se avoquen a su reconocimiento” dijo.

Por primera vez el Ministerio de Trabajo traslada esta actividad al interior del país para la demostración empresarial qua refine a más de cincuenta instituciones criticada por el ministerio y elige como sede del Recinto UASD Santiago.

“El inicio de la feria esté pautado para el martes 25 a las 10:00 am. con el corte do la cinta y recorrido de las autoridades por las exposiciones, seguido de simulacros do rescates escenificados por el Cuerpo de Bomberos, de Santiago, La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, EDENORTE, Aeropuerto internacional do! Cibao, así como la Defensa Civil y la Cruz Roja de Santiago, respectivamente.

En tal sentido, el Ministerio de trabajo invita formalmente a las empresas certificadas a separar sus espacios para mostrar las buenas prácticas que implementan en sus Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud, además, de reservar sus cupos para participar en los talleres que se impartirán en dicha feria de manera gratuita y con certificados de participación.