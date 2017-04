Experta plantea gobiernos AL y Caribe deben invertir en innovación

Especialista en Economía de la Innovación alerta que los estudios demuestran que las poblaciones de los países que más invierten en ciencia, tecnología e innovación tienen mejor calidad de vida

SANTO DOMINGO. Los países de América Latina y el Caribe están lejos de la frontera de inversión científica y tecnológica que han levantado los países desarrollados, lo que impide que su población tenga acceso a mejores niveles de calidad de vida, planteó ayer la doctora Gabriela Dutrénit, especialista en Economía de la Innovación.

Al participar como expositora en la apertura del Foro Regional de la Latin American Network for Economics of Learning, Innovation and Competence Building Systems (LALICS), que tiene su sede en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Dutrénit manifestó que los Gobiernos no identifican a la inversión en ciencia y tecnología como una vía para revertir los índices de pobreza y precariedad. Esto, a pesar de que las estadísticas internacionales indican que existe una vinculación directa entre la inversión en ciencia de los países y la calidad de vida de sus habitantes.

“Cuando los gobiernos tienen que decidir con un presupuesto ajustado, ponen más recursos a la política social, pues tienen gente en situación de pobreza”, afirmó la especialista mejicana, y sostuvo que eso revela que los gobiernos latinoamericanos no tienen un pensamiento estratégico y no se comprometen con objetivos más allá del corto plazo.

A esto se agrega que el sector privado invierte muy poco en ciencia y tecnología, atendiendo a temas de incertidumbre e inestabilidad económica, dejando que esa responsabilidad recaiga casi enteramente sobre los gobiernos.

La también docente del postgrado en Economía, Gestión y Políticas de Innovación de la Universidad Autónoma Metropolitana de México insistió en que los gobiernos deben orientarse a crear incentivos para la innovación, clústeres, a la promoción de apoyos directos, de políticas públicas relativas a la demanda, orientación hacia la generación de patentes e infraestructuras tecnológicas.

El Foro Regional LALICS 2017 reúne a decenas de especialistas e investigadores en innovación y desarrollo económico de la región, con el objetivo de analizar la situación de los países de América Latina y el Caribe en materia de Ciencia y Tecnología, y el papel de las políticas públicas en su promoción y desarrollo.

Dutrénit es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), integra el comité científico de la red internacional Global Network for Economics of Learning, Innovation, and Competence Building Systems (Globelics) y es coordinadora del capítulo latinoamericano LALICS. Se ha especializado en la vinculación de universidades y centros de investigación con empresas, los procesos de aprendizaje tecnológico y la construcción de capacidades tecnológicas en empresas, los sistemas de innovación y políticas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo.