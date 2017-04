Fogaraté: ¡Ay, Amarante Baret!

No, señor Ministro: Aquí nadie conspira contra el Gobierno, pues lo único que pide casi todo este pueblo (incluyendo muchos peledeistas honestos) es que se acabe la maldita impunidad. No: los Verdes sólo piden castigo para todo el que atente contra el país usando en su provecho el dinero nuestro; pide, en fin, respeto a las leyes y sus instituciones. No: usted sabe bien, porque antes lo ha hecho, que la oposición sólo pesca en un revuelto río ajeno. Mire, amigo, lo que la gente no quiere, por ejemplo, es que un Ministro financie con recursos del Estado la campaña electoral de un pariente (y usted sabe a lo que me refiero).