Méndez dice Gobierno concentra esfuerzos en formalización de empresas

SANTIAGO – Ignacio Méndez, Viceministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), afirmó este miércoles que el mayor empeño del gobierno del presidente Danilo Medina es formalizar el registro de las empresas para que superen su etapa de informalidad y puedan dar todos los derechos que corresponden a los trabajadores y cumplan con sus responsabilidades impositivas.

“Para nosotros la formalización debe ser un resultado indirecto de un proceso exitoso de transformación y desarrollo. Para ello, se hace necesaria una mayor inserción de las empresas informales en la formalidad, de manera que se puedan potenciar los incentivos que la formalización ofrece”, expresó Méndez al dictar una conferencia ante los miembros de la Cámara de Comercio de Santiago en el hotel Gran Almirante.

La mesa mesa principal de la actividad estuvo integrada, además del orador invitado Ignacio Méndez, por Juan Carlos Hernández y Carlos Iglesias, primer y segundo vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago; así como por Luis Campos, Tesorero; y Leonardo Alberti Canela, Director de Comercio Interno Región Norte, informó la Dirección de Comunicaciones del MICM.

Al explicar la estrategia de inserción, Méndez, Viceministro de Fomento a las Mipymes, dijo que ella consiste en lograr una identidad jurídica ante el Estado, contando con derechos y deberes tanto comerciales como mercantiles y debiendo poseer al menos la siguiente documentación: Registro Mercantil, registro de nombre comercial, Registro Nacional del Contribuyente (RNC) y sus empleados registrados en el Ministerio de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social.

Fue más preciso al afirmar que para los negocios de único dueño, los empresarios deben registrarse en el Registro Mercantil Personal con su Cedula de Identidad, obtener el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) y registrarse en el Ministerio de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social.

Expresó que para iniciar con este compromiso, se puede recurrir a la Ventanilla Única de Formalización (VUF), que es “un procedimiento simplificado y unitario para la constitución de empresas a través de un portal electrónico que busca la reducción del tiempo y costos del proceso de formalización dominicano”.

Explica Méndez que en ella se realiza la solicitud de nombre comercial, registro mercantil y registro nacional del contribuyente, así como la vinculación con el Ministerio de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social para la inscripción de los empleados.

Durante el encuentro, que contó con la participación de representantes de diversas asociaciones de Santiago, del sector empresarial y miembros de la Cámara, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del primer vicepresidente Juan Carlos Hernández.

Agrega que de esta forma, la VUF, a través del portal electrónico “www.formalizate.gob.do”, “ha reducido de veinte a siete la cantidad de días laborales que implica el proceso de formalización, además de reducir por igual el número de visitas necesarias, de siete a una”.

La nota del MICM indica que el Programa de Desarrollo de Proveedores, especialmente con el acceso al 20% de las compras de las instituciones gubernamentales por parte de las Mipymes, responsabilidad de la Dirección General de Contrataciones Públicas, es otra ventaja significativa de ser formal y de hecho, ha sido una razón importante de formalización de muchas empresas desde el inicio del programa.

Expresa que en materia de acceso al crédito, “estamos trabajando básicamente en 4 herramientas que debieran permitir y ampliar la bancarización de las empresas en condiciones justas para el sector: Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas, Ley de Garantías Mobiliarias, Ley de Factoring, Ley de Asociaciones Cooperativas, y un quinto instrumento que pretendemos poner en operación este ano, el Fondo Nacional de Garantías de Crédito”.

Agrega que con estos cinco instrumentos “tendríamos un escenario a nivel de acceso a crédito que comparado con experiencias internacionales, y no deberán existir excusas para que el dinero del sector privado fluya libremente hacia el sector Mipymes.

“Las medidas que contiene nuestra Estrategia Integral de Apoyo a las Mipymes están orientadas a la mejora de la productividad y la capacidad económica de las unidades productivas y trabajadores tanto de la economía informal como de los negocios formales”, expresó Méndez ante la matrículo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago.

Méndez manifestó que el comercio debe atender a las Mipymes informales “mejorando su capacitación, productividad, etc. porque si no lo hacemos, la baja productividad de las micro y pequeñas empresas no les permitiría enfrentar los costos de la formalidad”.

“Trabajamos firmemente para eliminar la burocracia gubernamental con herramientas como la VUF. Propiciamos políticas y actitudes que hagan más atractivo el ser formal y visible al empresario de la micro y pequeña empresa”, indicó Méndez.

Al examinar la situación organizativa, Méndez dijo que de 31 provincias en el 2012, solo había Cámaras activas en 25 provincias. “Había tres provincias con cámaras conformadas, pero no activas y 3 provincias sin Cámaras. Salvo las más grandes, casi ninguna tenía equipos electrónicos… alguna de ellas ni siquiera tenía línea telefónica”, afirmó.

Ante esta realidad, y gracias a la ayuda activa y perseverante de la Cámara de Santo Domingo y la Cámara de Santiago, Méndez expresó que “tuvimos que iniciar una labor de convencimiento a los sectores empresariales de las diferentes provincias para que se entusiasmaran y comenzáramos a formar las Cámaras en aquellos lugares donde todavía no las había”.

Méndez manifestó que al día de hoy donde “tenemos 19 provincias ya incorporadas a la Ventanilla, 9 en proceso de incorporación y 3 todavía trabajando para iniciar el proceso”.

Consideró que las cámaras de Comercio son “aliadas principales de nuestro trabajo en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, y también como el ente aglutinador por excelencia del empresariado, porque nadie como las Cámaras tiene el grado de representatividad de todo el empresariado de una provincia, de todos los sectores y de todos los niveles”.

Méndez dijo que los negocios se hacen con una amplia zona gris de la llamada “informalidad” que hace más complicada la permanencia en el mercado de muchas empresas formales porque se tienen que enfrentar a una serie de actores que no cumplen con las normas establecidas.

Agregó que un estudio del BID tomando como referencia doce países de Latinoamérica arrogó que cerca del 92% de los negocios, 76% de la propiedad rural y 65% de las viviendas, están en el sector informal.

“En Latinoamérica tenemos también la característica que las empresas tienden a iniciar pequeñas y permanecer pequeñas por la falta conocimientos gerenciales, por la falta de innovación que presentan y porque la fuerza de trabajo que conforma el mercado laboral no está capacitada como debería. Son empresas extremadamente frágiles en todos los sentidos” expresa el informe.

“Operar informalmente como empresa refleja un potencial económico limitado, baja productividad, mercados restringidos, limitado acceso al crédito y pocas posibilidades de desarrollar el capital humano. El impacto de la informalidad en la calidad del trabajo es otro tema importante y de ahí que los empleos generados en este sector no sean considerados como “empleos de calidad”, agrega el informe.

A juicio de Méndez, “la informalidad no implica implícitamente actividades ilícitas, porque no todas las micro y pequeñas empresas son informales, ni todas las empresas formales son 100% legales en todas sus actividades”.