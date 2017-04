Pared Pérez afirma en convocatoria CNM “la sociedad nada tiene que temer”

El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, califico de oportuna la convocatoria hecha por el Presidente de la República, del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por el presidente de la República y sostuvo que la sociedad “no tiene nada que temer”.

El también secretario General del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), anotó que “quien conoce al presidente y a mí, en lo particular saben que no hay de qué preocuparse, además en el CNM hay dos miembros de la oposición”.

Recordó que es el mandatario es quien dirige y coordina los trabajos de conformidad con la ley orgánica, “Él es quien dirige los trabajos y en lo referente a la membresía del Tribunal Superior Electoral estaba vencida, hay vacantes que se producirán por edad, o por designación de nuevos cargos, adelanto”.

Se preguntó a Pared Pérez sobre el temor externado por la oposición de que elijan personas debido a la mayoría que tiene el oficialismo en el CNM, y enfatizó que “No, no debe existir temor, pues no se trata de imponer y quien conoce al presidente no se trata de imponer, en ésta ocasión la oposición, dijo tendrá dos representantes”.

Recordó que en el CNM hay otras figuras como el presidente de la SCJ, que no pertenecen al partido gobernante que tendrán la oportunidad de refrendar las propuestas que sean presentadas o proponer a otras personas que ellos entiendan reúnan los requisitos para los cargos señalados.

En caso de que se produzca un tranque recordó que el presidente de la República es quien decide, porque ante de la modificación de la Constitución del 2010 los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura eran siete, al agregar al procurador general de la República puede darse la posibilidad del empate, la ley prevé esa posibilidad, es el presidente quien desempata”.