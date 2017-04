Gurú de informática ofrece consejos para evitar ser víctima de fraudes en internet

Durante una charla en la XX Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2017, el desarrollador de páginas web, Carlos Méndez Comas, recomendó usar letras y números para crear contraseñas (alfanumérica) y algún carácter especial, como el “punto”.

El experto en seguridad cibernética, Carlos Méndez Comas, recomendó a la población evitar la confianza y estar alerta al usar el internet, ya que según señaló, se trata de una red que está conectada con el mundo y que, por ende, hay que estar precavido para impedir ser víctima de fraude en el ciberespacio.

Dijo que las personas son muy descuidadas cuando están conectados a un dispositivo y consideró que se debe tener la conciencia de que en la red “hay gente mala y gente buena”.

Méndez Comas destacó que las tecnologías anti-hackers está avanzando, pero indicó que para evitar ser una víctima más, “es necesario ser cauto al momento de usar el internet en tu computadora y en tu celular con redes wi fi desconocidas”.

Los consejos del experto se produjeron dentro del marco de la charla “Cómo evitar ser víctima de fraudes por la internet” que ofreció en el stand del Instituto Dominicanos de la Telecomunicaciones (Indotel) en la XX Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2017.

Entre los consejos ofrecidos por el especialista están: No realizar compras por internet desde cualquier computadora, siempre es mejor desde su computadora personal; prestar mucha atención al web site del banco que ingresas debido a que a veces, pudiera no ser el real, y no ser ostentoso por las redes sociales, debido a que esto te vuelve vulnerable ante información necesaria.

También no instalar programas desconocidos o “pirateados”, no crear cuentas de bancos por otra persona y tratar de no ir a los mismos cajeros automáticos, ya que así es más fácil darse cuenta de algo sospechoso.

En este escenario, el público participante escuchó los diferentes métodos que se utilizan los hakeadores para robar dinero e información a una persona vía internet.

El también desarrollador de páginas web, habló sobre el método de robo de identidad, indicando que es el más sofisticado, pero también el más común, ya que según explicó, estas personas estudian a su víctima sin darse cuenta, aprendiéndose su forma de firmar, su forma de vestir, obtienen su cédula, e imitan su parentesco físico, para luego sacar un préstamo en una entidad bancaria y desaparecerse, quedando usted con la deuda encima.

Méndez Comas citó la técnica Pharming en la cual el hacker infecta la computadora haciéndole creer que entró al website de equis banco, cuando realmente está en un sitio malicioso, facilitando su nombre de usuario y contraseña.

Asimismo, explicó la herramienta Phishing que consiste en enviar un correo electrónico o una llamada a nombre de equis entidad bancaria pidiendo algún tipo información personal.

Definió el Smishing como la práctica que se usa para el envío de un mensaje de texto solicitando que entre a equis página web o llamar a un número en donde también tendrás que suministrar datos personales.

“Uno de los métodos más populares para robar en la internet es La Mula que consiste en realizar un retiro de equis cantidad para reenviárselo a la persona pero por otra vía”, explicó Méndez Comas.

Durante la charla, el especialista recomendó usar letras y números para crear contraseñas (alfanumérica) y algún carácter especial como el “punto”.

No obstante, precisó que aunque algunos bancos en sus cajeros usan claves de cuatro dígitos, “estos no son vulnerables debido al bloqueo que genera el cajero, si la clave es puesta incorrectamente unas tres veces”.