Danilo, Gobierno y pacto fiscal

Uno de los grandes retos que tiene el presidente Danilo Medina en los actuales momentos es la aprobacion de uno de los tres pactos que prometió impulsar durante su mandato presidencial: El pacto fiscal.

De esos tres pactos ya hay dos en los cuales se ha avanzado. Uno, el educativo, está implementándose y es de los principales soportes de la gran revolución educativa que lleva a cabo el gobierno de Danilo. El otro, el eléctrico, está en un amplio proceso de discusión, el cual ha tenido algunos altibajos por la decisión del gobierno de construir las plantas de Punta Catalina, pero que muy pronto se firmará e implementará.

El que está pendiente de iniciarse y concretarse es el pacto fiscal, pues por las grandes implicaciones y sectores que involucra, es tal vez el más difícil y complicado. Asimismo, dicho pacto genera muchos temores pues hay un prejuicio en la población en el sentido de que, el gobierno, siempre quiere aumentar los impuestos para usar ese dinero en cosas innecesarias.

Esta semana el Ministro de Hacienda, Donald Guerrero, durante una entrevista concedida al periódico El Caribe, expresó con suficiente claridad la posición del gobierno ante el pacto fiscal. Y con sus declaraciones ratificó que este gobierno está comprometido en el uso correcto y transparente de los recursos y, por demás, en no abusar con la creación de nuevos impuestos.

Lo primero que hizo el Ministro de Hacienda fue ratificar que el gobierno no tiene razón para aumentar el ITBIS ni el impuesto sobre la renta, sino que está en la línea de esmerarse en ser más efectivo para bajar los niveles de evasión de esos dos impuestos.

Y Donald fue mucho más lejos al afirmar lo siguiente: “Los niveles de evasión tanto en el ITBIS como en el Impuesto Sobre la Renta pasan del cincuenta por ciento. Por eso les digo que con los mismos niveles de tasas, sin tener que tocarlas, tenemos todavía mucho espacio por ganar. Los niveles de las tasas son suficientes. No tenemos que aumentar ITBIS ni Impuesto sobre la Renta como tasas. Eso no hay que tocarlos. Estamos en los niveles altos de las tasas de esos impuestos. Un 18% del ITBIS es un nivel alto”.

Asimismo, el Ministro fue aún más sincero y preciso cuando afirmó: “No podemos ir a reclamar mayores ingresos si no somos capaces de recaudar con lo que tenemos ahora. La gente diría por qué tú quieres que yo te dé esto, si tú no has sido capaz de recaudar con los mecanismos que tienes”.

El gobierno del presidente Danilo ha sido muy claro siempre en ese aspecto. Su interés y su accionar siempre ha sido la de administrar con pulcritud los recursos que maneja como gobierno y nunca abusar de la condición económica de la población. Por eso, es correcta esta visión de no crear nuevos impuestos, sino eficientizar el cobro de los existentes y bajar los niveles de evasión.

euricabral07@gmail.com