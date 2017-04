Presentan resultados del proyecto de Comunidades Lectoras de Docentes

Los resultados del proyecto presentados en el pabellón del Minerd en la Feria del Libro, muestran el progreso alcanzados por los docentes en formación que pasó de 21 a 32% las horas dedicadas a la lectura semanal.

Santo Domingo.-Tras dos años de implementación, el proyecto de Creación de Comunidades Lectoras de Docentes en Formación, que ejecutan el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) y la Organización de Estado Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI) presentaron avances significativos en la cantidad de horas semanales que los estudiantes de Educación dedican a la lectura como parte de su formación integral.

El indicado proyecto busca contribuir a la mejora de la formación inicial docente, a través del impulso de una estrategia de construcción de comunidades lectoras en instituciones de educación superior de formación docente en República Dominicana.

Los resultados de dos encuestas llevadas a cabo al principio y al final del proyecto se presentaron en el pabellón del Ministerio de Educación en la Feria del Libro 2017. Estas muestran el progreso alcanzados por los docentes en formación que pasó de 21 a 32% las horas dedicadas a la lectura semanal.

El proyecto es ejecutado en 10 recintos de 8 universidades dominicanas de todo el país. La evaluación también encontró progreso de lectura semanal en los estudiantes de educación en cada una de ellas:

En la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) en Mao pasó de 24% en la primera encuestas a 51% en la segunda; en UTESA-Puerto Plata 21-29%; en la Universidad Central del Este (UCE) en Montecristi la relación fue de 17%-43%; en UCE-San Juan-24-40%; y en UCE-San Pedro 25-29%.

En la Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI)-La Vega fue de 20-42%; en la Universidad ISA (UNISA) en Santiago 24-32%; en la Universidad Católica Nordestana (UCNE) San Francisco-24-30%. Estos resultados son coherentes con la respuesta dada a la pregunta ¿te has motivado a dedicar más tiempo a la lectura? en la que el 99% dijo que Sí.

Sobre el interés por la lectura, en la primera encuesta 32% de los entrevistados reconocen la importancia de la lectura para la amplitud del conocimiento, la que pasó al 92% en la segunda encuesta, mientras que si la lectura amplía el vocabulario la respuesta pasó de 19 a 64% de una encuesta a otra.

Sobre si la lectura le parece aburrida o que prefiere dedicarle tiempo a otras actividades, un 30% de ellos tenía esta opinión, en la segunda encuesta solo un 3% opinaba igual; mientras que la respuesta de que si la lectura le entrenía paso de 19 a 51% favorable.

En cuanto a las principales limitaciones para la lectura identificadas en la primera encuesta: un 10% expresó no tener dificultades para la lectura, un 14% dijo que no le gusta o la falta de tiempo, un 13% presenta problemas de visión, 35% tiene déficit en la comprensión, concentración, agilidad y-o paciencia para leer, un 23% se le hace imposible el acceso y compra de libros y otras limitaciones 5%.

En la segunda encuesta se identificaron las limitaciones o dificultades que han ido superando: Ya no leo despacio 17%, ahora comprendo más lo que leo 73%, ahora me concentro más a leer 71%, cuando leo me siento tranquilo 39%, me gusta y disfruto al leer 58%, tengo acceso a libros 15%, visito la biblioteca 11%, me hago siempre un tiempo para leer 48% y he encontrado un lugar agradable para leer 12%

En cuanto al género y textos de lectura de mayor interés: un 67% lee cuentos, novelas 64%, temas de la carrera 63%, poesías 44%, ensayos 31%, biografías 28%, teatro y guiones 24%, periódicos 19%, revistas 21% y otros 15%.

Porcentaje de Lecturas según dispositivos electrónicos: Blogs 29%, Facebook 57%, Twitter 4%, periódicos 28%, Libros Online 55%, Artículos Académicos 42% y Otros 11%.

El acto estuvo encabezado por Miguel Ángel Moreno director de Desarrollo y Formación Profesional del Inafocam y Analía Rosoli, Coordinadora General de Programas y Proyectos de OEI en República Dominicana.

Los resultados del proyecto fueron presentados por Yssa Moreta, encargada de Formación Inicial del Inafocam, Cecilia Moltoni, coordinadora del proyecto Comunidades Lectoras de Docentes en la OEI y María Paz, facilitadora del proyecto por la OEI.