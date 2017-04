Papa Francisco condiciona mediar en crisis de Venezuela

El Papa Francisco ha expresado que para mediar en la crisis de Venezuela se requieren condiciones muy claras y recordó que en el anterior intento la oposición se retiró del esfuerzo.

“Hubo intervención de la Santa Sede bajo pedido fuerte de cuatro presidentes que trabajaban como facilitadores. Y la cosa no resultó. Quedó ahí. No resultó porque las propuestas no eran aceptadas o se diluían. Eran un sí sí, pero no no”, afirmó.

Francisco fue preguntado sobre cómo podría ayudar el Vaticano y él personalmente para “frenar la ola de violencia” en dicho país, que ha dejado hasta ahora una treintena de muertos.

Ya la Iglesia Católica había hecho gestiones a pedido de los exmandatarios José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Leonel Fernández, de República Dominicana; Martín Torrijos, de Panamá; y Ernesto Samper, de Colombia.

Pero esas gestiones no resultaron en el pasado mes de diciembre para poner al Gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición a dialogar.

“Todos sabemos acerca de la difícil situación de Venezuela, un país que quiero mucho”, reconoció el papa, según reseñó AFP.

“Sé que ahora están insistiendo, no sé bien de dónde, creo que por parte de los cuatro presidentes para relanzar esa facilitación y están buscando lugar. Yo creo que tiene que ser con condiciones, condiciones muy claras”, reiteró Francisco.