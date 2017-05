Presidente de UDESA exhorta apoyar deporte para enfrentar delincuencia

¨Propone consumir y promover a las empresas, comercios y políticos que apoyan el deporte¨

SANTIAGO, República Dominicana (02-05-2017).- El presidente de la Unión Deportiva de Santiago, Inc. (UDESA), consideró que el deporte es la inversión más barata y rentable en cuanto al control de la delincuencia, la salud y el desarrollo social.

Hablando, el pasado jueves 27 de abril, durante la IX premiación anual a los atletas infantiles y juveniles ¨Don Panchón Tejada¨ que realizó la UDESA, el señor Emmanuel García Musa, apuntó que: “La delincuencia nos ha tocado a todos de cerca y hablar solo de su crecimiento y centrarse únicamente en exigir a las autoridades o al Estado que nos libre de ella no basta; hacer planes, proyectos, estudios, no basta, no funciona así”.

Agregó que: “apoyar y promover el deporte y la cultura, convivir integrado al desarrollo social, dar oportunidad a nuestros jóvenes es parte importante de la mitigación de este mal social, por lo que el deporte es la inversión más barata y rentable en cuanto al control de la delincuencia, la salud y el desarrollo social “.

Apuntó además, “en este orden jóvenes atletas, digámosle a nuestros padres, familiares y amigos, que tenemos que apoyar a las empresas, las instituciones, los comercios que apoyan el deporte, igualmente, a toda persona, políticos que apoyan el deporte, vamos a demostrar que la fuerza la tenemos los deportistas, que somos grandes y tenemos que hacernos sentir, darnos valor y ganarnos el respeto y que somos la parte más sana de la sociedad”.

“Distinguidos funcionarios y Autoridades gubernamentales, ellos lo necesitan de manera activa, con soluciones y propuestas realizables, no de forma presencial o justificativa de un nombramiento, lo requieren con decisión, donde su desarrollo deportivo sea el norte y nada más, compañeros dirigentes, técnicos, entrenadores, monitores, prensa, el objetivo es apoyarles, esa es nuestra responsabilidad y motivo”, dijo.

En otro orden felicitó a la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS) junto a su directiva y actual Presidente, señor Américo Cabrera, por su 80 aniversario: “Quienes tenemos la oportunidad de conocer los atletas desde categorías infantiles y luego ver como son reconocidos a nivel superior, en este caso por la ACDS, sentimos el orgullo y la satisfacción propias de un familiar muy cercano”.

Dijo: “Pero no solo de orgullo, apoyo, trofeos, reconocimientos se llenan estos jóvenes, requieren del cuidado y seguimiento de sus entrenadores, asociaciones, federaciones, familiares, especialmente sus padres o tutores, y lógicamente, de apoyo económico y social, los cuales no son fáciles ni sencillos de conseguir”.

Sobre los Juegos Deportivos Nacionales de Salcedo, Hermanas Mirabal’2018, dijo que requieren de la integración de todos los sectores que inciden en el deporte de esta provincia; “La Unión Deportiva de Salcedo debe ser integrada al trabajo del montaje y ejecución de estos, de lo contrario solo sería un botín para los de siempre, además es un mandato de la Ley del Deporte, todo nuestro apoyo a la Unión Deportiva de Salcedo, a los juegos nacionales, a nuestra región y a nuestros héroes deportivos”.

De la IX premiación anual infantil y juvenil ¨Panchón Tejada¨, agradeció el apoyo brindado por la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y otras personalidades, así como al movimiento deportivo y a las empresas e instituciones: Ministerio de Deportes (MIDEREC), Edenorte, Malta Morena, Cementos Cibao, Aeropuerto Internacional del Cibao, Préstamos a las Ordenes, De Nosotros Deportes, Solutech, Cámara de Diputados, Alcaldía de Santiago y Supermercado La Fuente.