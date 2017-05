Consejo del Poder Judicial convoca a subasta pública de vehículos de motor

El Consejo del Poder Judicial invitó a los jueces, servidores judiciales administrativos y público en general a participar en la venta en pública subasta de 48 vehículos de motor, este martes 9 de mayo, a las 10:00 de la mañana.

La actividad se efectuará en el Auditorio del CPJ y la Suprema Corte de Justicia.

Los 48 vehículos de motor a subastar datan de los años 1994 al 2009, y comprende de tipo autobuses, minibuses, automóviles, jeepetas, camiones, camionetas, furgonetas y motocicletas, de las marcas: Daewoo, Hyundai, Chrysler, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Daihatsu, Yamaha, Chevrolet y Honda.

Los interesados deberán previamente inscribirse completando la ficha de participante, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en la División de Activos Fijos del Consejo del Poder Judicial, ubicada en el segundo nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia, en la Av. Enrique Jiménez Moya, esquina Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional.

El 9 de mayo podrán inscribirse desde las 8:30 a.m. hasta la finalización de la subasta, en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia. No podrán participar quienes no hayan realizado su inscripción previamente.

Las ofertas de los vehículos serán sometidas en sobre cerrado. Los sobres sólo podrán contener una única puja. Las condiciones son generales y toda persona inscrita deberá cumplir con los requisitos estipulados en las bases para participar en la subasta.

Para realizar el llamado a subasta pública se cumplió con las reglas y procedimientos que establece la ley, el cual consiste en un riguroso protocolo.

Para consultas y/o aclaraciones, favor comunicarse con la División de Activos Fijos al teléfono 809-533-3191 Exts. 2024, 2017, 2020, 2070, 2080, 2262, y al correo electrónico: edelarosa@poderjudicial.gob.do y/o csd@poderjudicial.gob.do