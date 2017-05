Antonio Isa Conde considera sectores contaminan Movimiento Verde

Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Mina y reconocido defensor de las causas sociales, dijo que se observan señales de contaminación en el Movimiento Marcha Verde con la incursión de personas, políticos y no políticos, que están causando daños profundos al movimiento que desde hace un tiempo se está manifestando en el país en contra de la corrupción y la impunidad.

Al ser entrevistado por los periodistas Manuel Jiménez y Ángel Barriuso, en el programa Propuesta de la Noche que se difunde por Digital 15, Isa Conde sostuvo que gente de diferentes sectores, defendiendo sus intereses económicos y políticos, están tratando de pescar en rio revuelto.

Si bien reconoció que las marchas han sido pacíficas, lo que las convierte en una garantía para la sociedad, señaló que dentro de las mismas se observan personas con cierto afán de protagonismo en busca de sobresalir afectando a los que están trabajando en esa lucha con buenas intenciones.

Agrego que los movimientos sociales que más han logrado son los que menos han sido permeados por la politiquería, señalando en ese sentido al 4% por la educación, en el que desde su punto d vista no se vio los niveles de contaminación e intolerancia que se observan en la presente coyuntura.

El ministro de Energía y Minas señaló que, igual como explicara el presidente de la República, Danilo Medina, ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero pasado, veía con simpatía el movimiento por entender que se necesita el contrapeso de la sociedad civil organizada como un interlocutor válido con los poderes del Estado y los partidos políticos.

“Eso es importante, porque hay veces en que se pierde el rumbo y más en países como el nuestro, donde el movimiento político ha sido muy contaminado por el rentismo y el clientelismo, convirtiéndose en el caldo de cultivo para la corrupción y, ante esto, movimientos de este tipo podrían jugar un papel importante porque ayuda a la gente que desde el Gobierno quiere hacer cosas importantes”, puntualizó el funcionario.

Del mismo modo, señaló que la intolerancia que prevalece en muchos sectores, tanto dentro del movimiento social como en el Gobierno, es otro de los factores que le está haciendo mucho daño al país. “Es que todo lo que hace el Gobierno es malo. Hay una intolerancia e incredulidad absoluta“.

Caso Odebrecht

Al referirse al caso Odebrecht, Antonio Isa Conde suscribió las declaraciones del Presidente Medina en el sentido de que las investigaciones hay que seguirlas “caiga quien caiga“ y afirmó que las acciones que está haciendo el Procurar General de la República van por buen camino, así como las auditorias que está realizando la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

“Apoyo el acuerdo con Odebrecht, porque ha hecho que la empresa pague al país un dinero, que es por donde más le duele a una empresa. Los funcionarios de Odebrechs que están aquí son de tercera y quinta categoría, además no se pueden enjuiciar aquí , indicó.

En ese orden, dijo que está de acuerdo con que se castigue a los culpables. “Yo quiero ver que se lleven a los tribunales a todos esos vagabundos, que los sienten en el banquillo de los acusados, caiga quien caída, porque ahí la sociedad empezará a ver que tenemos un régimen de consecuencia. Tenemos que exigirle a la justicia que cumpla con sus responsabilidades”.

Resaltó las medidas que ha tomado la presente gestión gubernamental para enfrentar la corrupción y clamó por el establecimiento de un régimen de consecuencia. “Este es el Gobierno que más medidas ha tomado para enfrentar la corrupción y hacer una gestión más transparente. La cantidad es enorme, a nivel de las compras públicas, las auditorias, pero encontramos un régimen de consecuencia que no es contundente, cuya responsabilidad no radica solo en el Gobierno, sino también en la justicia y la sociedad misma“.

No obstante, agregó que el régimen de consecuencia no debe incluir exclusivamente a los funcionarios, sino también a los empresarios del sector privado, en el entendido de que la corrupción no es una prerrogativa única del sector público. “Es que los corruptos no son sólo los funcionarios, también los hay en el sector empresarial, una muestra de ello lo constituye la elusión y evasión de impuestos“.

Insistió en que la República Dominicana necesita construir una sociedad mucho más ética. “Ya en el país, el soborno se ha convertido en un hábito, es algo que tenemos que arrancar de raíz, necesitamos construir una sociedad mucho más ética, y eso no sólo se logra haciendo leyes, sino también haciendo que se cumplan, que se establezca un régimen de consecuencia“, puntualizó.

Sostuvo que mientas el funcionario sepa que puede hacer lo que quiera y lo más que le podrán hacer es botarlo del cargo, y el empresario evasor este confiado en que lo que pueden es ponerle una multa, este problema seguirá latente.

Intolerancia

Durante la entrevista en el programa Propuesta de la Noche, el ministro de Energía y Minas observó que existe un alto grado de intolerancia en el país, destacando que en los sectores de la oposición hay quienes no reconocen nada de lo que ha hecho este Gobierno.

“La verdad que se han hecho muchas cosas que hay que reconocer y se están haciendo otras que, si tú tienes aspiración desde la oposición de llegar al poder, debes reconocerlas porque al final si logras llegar te van a beneficiar“, expresó Isa Conde.

Considera que los problemas de la sociedad necesitan de una acción en conjunto. “Eso es parte de la educación política que tenemos que dar la gente que tiene más conciencia y que está en todos los partidos y en el Gobierno. Tenemos que proponernos crear mayor conciencia, pero también tomar acciones, no solamente el discurso“, puntualizo, señalando que la intolerancia y la politiquería no va a ayudar a que estos problemas se resuelvan.