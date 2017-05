Reporting Right Livelihood anuncia becas para periodistas

Becas a periodistas estimulan la publicación de historias sobre premiados con el “Nobel Alternativo”

La Fundación sueca Right Livelihood Award anunció hoy el lanzamiento de un programa de becas para periodistas y jóvenes comunicadores/as. “Reporting Right Livelihood” tiene por objetivo promover la publicación de “historias poco contadas” vinculadas al trabajo de las personas y organizaciones galardonadas con el “Premio Nobel Alternativo”.

Abierto a postulantes de todo el mundo, este programa cubrirá gastos razonables de traslados, alojamiento y comunicación, así como un modesto monto en concepto de honorarios. Para la primera edición de “Reporting Right Livelihood” serán seleccionadas cinco propuestas. Las solicitudes se reciben hasta el 15 de junio.

“Con la reducción presupuestaria de los medios de comunicación en todo el mundo, hay muchas historias valiosas sobre soluciones reales a los desafíos globales que no están siendo contadas. Más de 160 laureados/as con el premio Right Livelihood proporcionan un terreno fértil para tales historias. A través de estas subvenciones, queremos apoyar un periodismo imparcial y de alta calidad en los asuntos que realmente importan”, afirmó Ole von Uexkull, Director Ejecutivo de la Fundación.

La selección de candidatos/as será realizada por un comité de galardonados/as con el “Nobel Alternativo” y periodistas expertos de Alemania, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido. Los resultados se anunciarán el 1 de julio.

“La libertad de prensa es un pilar de la democracia y una garantía de empoderamiento de los pueblos”, sostuvo Özgür Mumcu, columnista de Cumhuriyet. El prestigioso periódico independiente turco fue reconocido con el premio Right Livelihood Award en 2016 por sus audaces investigaciones. “Es una cuestión de supervivencia en los países donde la represión contra los medios de comunicación es frecuente: o los periodistas que están en prisión se unirán a todos nosotros en una sociedad democrática y libre o nosotros nos uniremos a ellos en las cárceles”, sentenció el periodista del periódico que tiene a 11 de sus miembros detenidos.

Martin Schibbye, editor de Blank Spot Project de Suecia y ganador del World Press Freedom Prize, aseguró: “Trabajar como periodista es una de las cosas más peligrosas que uno puede hacer en estos tiempos. Los periodistas son encarcelados, fusilados, secuestrados. Al mismo tiempo, desempeñan un papel crucial en la democracia. Ansío apoyar el periodismo de calidad, estimular a colegas, compartir conocimiento y crear redes”.

El Premio Right Livelihood fue creado en 1980 para “honrar y apoyar a organizaciones y personas valientes que proponen soluciones visionarias y ejemplares a las causas profundas de los problemas globales”. Se lo conoce ampliamente como “Premio Nobel Alternativo” y hasta el momento lo han recibido 166 personas y organizaciones pertenecientes a 68 países. Además de la entrega anual del galardón, la Fundación Right Livelihood Award apoya el trabajo de sus laureados, en particular de aquellos que corren peligro debido a la naturaleza de sus actividades.