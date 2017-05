Miguel Vargas se reúne con dirigentes del PRD en EE.UU

New York, N.Y.- El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, sostuvo en esta ciudad un encuentro con los principales dirigentes de las Seccionales en los Estados Unidos, a quienes expuso los trabajos que viene desarrollando la organización política en los últimos meses, a fin de fortalecerle sus estructuras y prepararle de cara a los procesos políticos y electorales que deberán afrontar en el futuro cercano.

Dentro de estos trabajos, Vargas, detalló los niveles de avance logrados, hasta el momento, por las Comisiones designadas por ese Partido para trabajar en cada una de las demarcaciones que componen la geografía nacional dominicana, “cuyos componentes tienen la encomienda de escuchar y conocer las inquietudes y demandas de los compañeros y compañeras del partido en cada rincón del país, y canalizarlas por las vías correspondientes para dar respuestas adecuadas a las mismas”.

Indicó que los fines de semana, esas comisiones se desplazan por las diferentes regiones del país, para informar a su militancia de las estrategias y labores implementadas por las Altas instancias del PRD.

Vargas, aseguró que los informes revelan que en cada una de estas visitas se evidencia “el carácter batallador y los sentimientos de apego e identidad hacia su partido” que poseen los simpatizantes, militantes y dirigentes de la entidad política.

En ese sentido, explicó que “esta reunión se enmarca dentro de los propósitos de establecer un diálogo con la militancia y dirigencia de las seccionales del partido, para también informarles de los trabajos que llevamos a cabo y escuchar sus sugerencias, necesidades, y de paso recibir el caluroso abrazo y saludo fraterno de todos ustedes”.

Sostuvo que el PRD saldrá fortalecido de este proceso y vaticinó ampliará su matrícula congresual y municipal, y lo colocará como opción de poder, para el 2020.

Dijo que importantes figuras y personalidades de RD expresan su voluntad de pasar a formar filas dentro del PRD, en tanto otras ya se han reincorporado.

“El Partido Revolucionario Dominicano, el partido de José Francisco Peña Gómez, trabaja para posicionarse en los niveles de competencia electoral que históricamente hemos tenido, no les quepa la menor duda”, puntualizó.

De otro lado, Vargas consideró como justas las demandas de empleos de los perredeistas en el gobierno, tras el triunfo del PLD (partido al que concurrió aliado en las pasadas elecciones), a los que aseguró se le “está buscando solución dentro de las comprensibles limitaciones que tenemos al respecto”.

En la reunión participaron comisiones y los presidentes de las Seccionales de New York, Fidel Casilla, New Jersey, Ramón Peña, Pensilvania, Víctor Rodríguez, Connecticut, Many Ramírez, Ronde Island, Dorys Mejía, Massachussets, Belkys Pepín.

Por dominicana, estuvieron presentes, Rafael Vásquez (Fiquito), secretario nacional de Organización, Peggy Cabral, presidenta en Funciones, Carlos Gabriel García, vicepresidente del PRD, entre otros.

Ley de Partidos

El presidente del PRD, Miguel Vargas, destacó la importancia que reviste para el país poder disponer de una Ley de Partidos y Régimen Electoral moderna, porque con esto se estaría dando un paso de madurez y avance para la vida democrática e institucional dominicana.

Señaló que, con un instrumento legal moderno, en esa materia, el pueblo dominicano, los partidos y los actores políticos, podríamos llevar a cabo procesos más participativos, democráticos y transparentes en el futuro.