Dominicano preside por tercera vez juventud cooperativas de las Américas

El joven dominicano Carlos Medrano fue escogido por tercera vez como Presidente del Comité Regional de la juventud de Cooperativas de las Américas en una Asamblea celebrada en Panamá donde participaron representantes del sector.

Como nuevo Presidente, durante los próximo dos años, del comité de la juventud Medrano expresó que el sector requiere ser incorporado y tomado en cuenta en las acciones que realiza el movimiento cooperativo, dada su condición de alternativa de trabajo y espacio recreativo y formativo, desde el cual fortalecer los valores y principios que enaltecen el quehacer humano.

Destacó el hecho de que hace varios años la Cooperativa de las Américas, considera necesario crear un espacio de encuentro para el sector joven cooperativista, para el intercambio y la comunicación de los intereses y la problemática común, la presentación de propuestas de solución, así como para visualizar su presencia en las esferas donde se reúne e interactúa el sector cooperativo.

Es la cuarta vez que un joven cooperativista dominicano es elegido para alcanzar esa distinción entre los jóvenes del continente, ya que en el 2010 fue escogido otro representante de COOPNAMA, Franklin Ferreras, para ostentar esa alta posición en ese Comité Regional. Mientras que Carlos Medrano es la tercera vez que es electo Presidente de la Juventud.

¨´Quiero hacer un llamado a nuestros jóvenes, que entiendan que las cosas no se dan por si solas, que hay que salir y esforzarse por ellas, salir a buscarlas, ya que las no llegan solas. Que nadie cede su espacio a nadie que no se lo merezca. Debemos dejar de quejarnos de que no se cumple el empalme generacional y luchar por ello.¨

Asimismo hizo un llamado a todos los líderes cooperativistas del país y del resto del continente a que cumplan con todos los principios y valores, que son lo que engrandece al sector cooperativo, al tiempo que hizo un ferviente llamado a la unidad entre todos los cooperativistas del continente.

El Comité Regional de la Juventud de Cooperativas de las Américas (CRJ=COOP), es un comité temático que opera como organismo consultivo del Consejo de Administración de la Cooperativas de las Américas. Es constituido para promover la participación y la integración de la juventud en las organizaciones cooperativistas del Continente Americano.