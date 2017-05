Nate Lashley Gana el Corales Puntacana Resort & Club Championship

Punta Cana, República Dominicana – Nate Lashley inició la última ronda del Corales Puntacana Resort & Club Championship dos palos detrás de Rafael Campos y K.H. Lee, y terminó con un impecable -6 bajo par (66) para ganar su primer campeonato del Web.com Tour.

El -20 bajo par de Lashley, para un total de 268, lo colocó un palo por encima de Augusto Núñez de Argentina.

Seth Reeves, Tyler Duncan y el favorito del público, Campos, terminaron -18 bajo par (270), compartiendo el tercer premio.

“No hay palabras para expresar lo que siento. Estoy muy contento y me siento muy afortunado de poder estar aquí, de estar jugando tan bien, y de haber ganado esta semana”, dijo Lashley.

En su primera participación en Punta Cana Lashley, de 34 años y oriundo de Scottsbluff, estado de Nebraska, jugó 66 hoyos impecables y consecutivos en el Corales Golf Club. Estaba dos sobre, tras completar los seis hoyos del torneo, hasta que logró empatar por un quinto lugar al final de la tercera ronda.

Lashley, cerró la primera ronda con un 70. “Pude haber terminado esa ronda con un menos cuatro o cinco, pero así es el golf. Algunos putts simplemente no entraron. Hice algunos bogeys, pero no fueron buenos bogeys. Simplemente me dije que siguiera jugando para ver lo que pasaba, y todo terminó bien”.

Y así fue, ya que Lashley logró 22 birdies y se llevó un premio de US$112,500 por el primer lugar. Lashley, quien estaba en el lugar T79 en el Torneo Clasificatorio del PGA TOUR de 2005, está a solo un paso para lograr su sueño.

“Todavía tenemos muchos eventos por delante”, dijo Lashley, quien bajó del lugar No. 24 al No. 2 en la lista clasificatoria. “Simplemente voy a tomar las cosas un par de semanas a la vez y, claro, un triunfo te da un gran apoyo para llegar al PGA TOUR y simplemente espero poder continuar jugando bien el resto del año y el que viene en el PGA TOUR”.

La temporada pasada Lashley jugó en el Tour a tiempo completo, terminando en el lugar No. 105 de la lista de dinero. Decidió competir en el PGA TOUR Latinoamérica, donde terminó en el octavo lugar en la Orden del Mérito de 2015. El reto de jugar en el sur le dio resultado ya que logró capturar tres títulos en el otoño.

Lashley terminó la temporada con una victoria en el Shell Championship para ganar el título de la Orden del Mérito.

Ese triunfo le dio la confianza para participar en el Web.com Tour. “Me dio mucha confianza y entendí que puedo ganar donde sea”, aseguró Lashley. “Siento que jugué lo suficientemente bien como para ganar cualquier torneo.