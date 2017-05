Eddy Jiménez, rostro joven y emprendedor del cine dominicano

SANTO DOMINGO.- Eddy Jiménez, joven dominicano de Bonao que el año pasado presentó su opera prima “El Camino Correcto”, ya se encuentra ultimando detalles de lo que será su próxima película que se rodará en el país amparado en la Ley de Fomento al Cine.

Con apenas 22 años de edad su pasión y deseo de ser cada día mejor actor y productor lo convierten en un ejemplo y estímulo para otros jóvenes que por miedo al fracaso o por timidez no se arriesgan a lograr sus sueños, anhelos y deseos.

Jiménez, además de actor se ha destacado como modelo comercial y productor, facetas que desarrollado con mucho éxito; como actor de teatro cuenta con experiencia en Off Broadway lo que le ha servido para impulsar su trayectoria y crecer como profesional. Ha tenido roles protagónicos en “Mephistopheles” y “I Love Lucy”, shows que le añadieron perspectiva a su carrera, y notable background a su curriculum de actor.

En Estados Unidos, estudió en las prestigiosas School of Creative and Performing Arts (SOCAPA) y New York University (NYU), así como en la Escuela de Creatividad y de Artes Escénicas, y el Teatro Rodante Puertorriqueño y Urbano Arte.

Eddy Jiménez ha producido y realizado participaciones en películas y cortos, asiéndose acompañar por importante directores independientes en Estados Unidos como Héctor Luis Rivera, Danilo Arroyo, Eduardo Luna, Francisco Dislan, Alex Dulak, Claudia Rojas, Dong Kyun, Laura Gómez, Sophie Van Cooper y Alberto Destello.

Actualmente se encuentra en el proceso de preproducción de su nueva película que será una comedia de acción de gran presupuesto, y contará con talentosas y reconocidas figuras de la música, actuación y televisión del país.