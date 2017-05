Trump quita director FBI en medio de pesquisas de sus vínculos con Rusia

El presidente de EE.UU. Donald Trump informó que el director del FBI, James Comey, fue removido de su cargo por recomendación de la Fiscalía General, Jeff Sessions, según explicó Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca.

En un comunicado se explica que Comey “fue despedido y destituido de su cargo” y agrega que “el presidente Trump actuó sobre la base de las claras recomendaciones del Fiscal General Adjunto, Rod Rosenstein, y del Fiscal General Jeff Sessions”.

El texto indica que “el FBI es una de las instituciones más apreciadas y respetadas de nuestra nación y hoy marcará un nuevo comienzo para nuestra joya de la corona de la aplicación de la ley”, palabras que fueron atribuidas al presidente Trump.

“Aunque aprecio enormemente que usted me informara, en tres ocasiones distintas, de que no estoy bajo investigación, aún así estoy de acuerdo con la conclusión del Departamento de Justicia de que usted no es capaz de liderar eficazmente el Buró”, agregó Trump en su texto, en aparente referencia a la investigación del FBI sobre los lazos entre Rusia y la campaña electoral del mandatario.