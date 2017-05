Diputado Bautista exige castigo a quienes pusieron droga a Juan Comprés

Santo Domingo.- El diputado de la Provincia Espaillat por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Enmanuel Bautista, condenó la trampa que quisieron colocar agentes de la Policía Nacional al popular activista social Juan Comprés (Guanchy) para fusilarlo moralmente, y exigió que sean condenados tanto los actores materiales como los intelectuales de un hecho que ha consternado a la sociedad dominicana.

El legislador considera insólito que en la actualidad se sigan suscitando este tipo de hechos punibles que eran propios de los tiempos de dictaduras pasadas, con el único fin de desmeritar la lucha de auténticos defensores del pueblo y los ideales de la democracia.

Bautista hizo las declaraciones en una rueda de prensa junto a los demás congresistas del bloque de diputados del PRM quienes expresaron el apoyo incondicional de la bancada opositora al diputado Enmanuel Bautista y en consecuencia a Juan Comprés.

Así mismo, Enmanuel Bautista consideró que “El Peregrino” debería ser indemnizado por todos los atropellos físicos sufridos, así como la intentona de desmoralizarlo socialmente, algo que calificó como “un daño irreparable”.

“Ponerle droga a un ciudadano como este, es una muestra de la pobre creatividad y desesperación que tiene la gestión de Danilo Medina para desacreditar la “Marcha Verde”, que lleva varios meses desarrollándose de forma pacífica en contra de la corrupción y la impunidad en su Gobierno”, externó Bautista.

Bautista sostuvo que la dignidad es la más excelsa cualidad que puede tener un ser humano por lo que entiende que la mera intención de querer dañarla es un acto ignominioso.

“Como representante de la provincia Espaillat quiero que sepan que esta demarcación no está huérfana, que tiene dolientes, y que no le daremos la espalda a un pueblo que históricamente ha demostrado ser luchador y trabajador siempre en defensa de la democracia y nosotros como diputado no seremos indiferente”, puntualizó.