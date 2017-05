Fiscalía de Nueva York somete 31 sospechosos de traficar con drogas

La operación, en la que participaron múltiples agencias, condujo a la acusación de los nombrados de distribuir narcóticos en la ciudad de Nueva York y condados de Upstate

ALBANY – El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la detención y la acusación de 31 individuos acusados de distribuir cantidades masivas de heroína, desde la ciudad de Nueva York y en toda la región de Finger Lakes, incluyendo los condados Manhattan, Bronx, Queens, Schuyler, Tioga, y Tompkins – la segunda desarticulación de una importante pandilla de narcotráfico desde que el Fiscal General anuncio la iniciativa S.U.R.G.E (Respuesta Suburbana y del Norte del Estado a la Creciente Epidemia) que se centra en los traficantes violentos de heroína y opiáceos en los suburbios y el norte de Nueva York.

Como parte de la operación Un-Wise, agentes estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley, encabezados por el Grupo de Trabajo Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General del Estado de Nueva York (OCTF) y la Policía del Estado de Nueva York, concluyeron una investigación de cinco meses sobre una red de drogas que supuestamente llevaba a cabo actividades ilícitas en las calles de la región de Finger Lakes.

“Las detenciones de hoy deben enviar el mensaje a los que aterrorizan y llevan la muerte en nuestras comunidades: los encontraremos y los procesaremos”, dijo el Fiscal General Schneiderman. “Mi oficina está enfrentando la devastadora epidemia de abuso de heroína y opiáceos a través de un enfoque multifacético, incluyendo nuestra Iniciativa S.U.R.G.E – usando cada herramienta a nuestra disposición para acabar con las complejas y violentas redes de distribución de heroína y opioides. Esta epidemia ha destrozado a las familias y ya ha tomado demasiadas vidas, y estoy comprometido a hacer todo lo que esté a mi alcance para hacer rendir cuentas a los responsables”.

Una figura central en la supuesta red de distribución de heroína fue Arthur “Wise” Erskine. Según los cargos criminales, Erskine era un distribuidor de heroína de Ithaca que compró heroína de una fuente en Nueva York a $56 dólares por gramo. Erskine también se promocionó como promotor de música para su compañía de producción Bandyard Entertainment, e incluso apareció personalmente en algunos de los videos musicales. Erskine mantuvo una residencia en el Bronx y dos casas en el barrio de Cayuga Heights de Ithaca, que supuestamente se utilizaron para el tráfico de heroína.

También supuestamente central en la red de distribución de heroína es la madre de los hijos de Erskine, Aylah “Boogz” Stewart-Boda. Los fiscales alegan que Stewart involucró a toda su familia en su tráfico de heroína, y que su madre, Lynn Boda, distribuyó heroína en Ithaca; Su hermana mayor, Myia Boda, vende heroína; Y su hermana menor, Destiny Boda, vende drogas y sirvió de mula a otros re-vendedores.

A principios de marzo, Erskine supuestamente compró cientos de gramos de heroína del acusado José Polanco, un supuesto traficante, droga que luego fue trasladada de contrabando al condado de Tompkins. La heroína fue ligada con Fentanyl y, entre el 2 de marzo de 2017 y el 7 de marzo de 2017, el condado de Tompkins y el condado de Tioga experimentaron ocho llamadas de la sobredosis, incluyendo una sobredosis que resultó en la muerte de Stephanie Dvorak. La Sra. Dvorak era supuestamente cliente de heroína del acusado Zachary Kelly y se reunió con Kelly durante ese período de tiempo.

El 12 de marzo de 2017, agentes de nueve cuerpos policiales distintos ejecutaron órdenes de búsqueda en ocho residencias diferentes a través del estado de Nueva York: dos localizaciones en Manhattan, una en Queens, cuatro en el condado de Tompkins, y una en el condado de Tioga. Entre los artículos incautados durante la ejecución de esas órdenes de registro se encontraban más de un kilogramo de heroína, docenas de gramos de cocaína, 14 pistolas, una MAC-11 y objetos relacionados con estupefacientes.

Las acusaciones, que fueron reveladas hoy en la corte del condado de Tioga, contienen 217 cargos, acusando a 31 personas con varios delitos de Venta y Posesión Criminal de una Sustancia Controlada (delitos graves clase A, B, C, D) y Conspiración en Segundo Grado (Felonía clase B) en relación con su participación en la red de tráfico de estupefacientes. Los acusados de hoy son:

Joseph Besemer, 34 years old, de Newfield, NY

Shaylee Bisgrove, 24 years old, de Ithaca, NY

Destiny Boda, 25 years old, de Ithaca, NY

Lynn Boda, 50 years old, de Ithaca, NY

Myia Boda, 31 years old, de Ithaca, NY

Corey Bond, 31 years old, de Ithaca, NY

Stormie Coyne, 39 years old, de Ithaca, NY

Katie Crapo, 28 years old, de Odessa, NY

Michael Dawson, 26 years old, de Willseyville, NY

Arthur Erskine, 40 years old, de Ithaca, NY

Erica Farrell, 32 years old, de Candor, NY

Dioremi Feliz, 36 years old, de Manhattan, New York

Brittany Ford, 28 years old, de El Bronx, NY

Shanakia Gray, 34 years old, de Newfield, NY

Zachary Kelly, 32 years old, de El Bronx, NY

Yvette King, 40 years old, de Lansing, NY

Zavierus King, 22 years old, de Lansing, NY

Johnny Lee, 37 years old, de Ithaca, NY

Angelo LeGrande, 42 years old, de Ithaca, NY

Jerica Luoma, 28 years old, de Ithaca, NY

Eric MacDonald, 32 years old, de Candor, NY

Dustin Myers, 29 years old, de Ithaca, NY

Jose Polanco, 38 years old, de New York, NY

Devon Rose, 19 years old, de Willseyville, NY

Branden Schmeltz, 22 years old, de Spencer, NY

Nicole Spence, 43 years old, de Ithaca, NY

Aylah Stewart-Boda, 25 years old, de Ithaca, NY

Brandon Stone, 26 years old, of Candor, NY

Savanna Washington, 26 years old, de Candor, NY

Justin Westbrook, 25 years old, de Spencer, NY

Joseph White, 26 years old, de Cortland, NY