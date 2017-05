Adefu en NY inaugura su torneo número 21 de Soft Ball

Con una dedicatoria especial al ex presidente de esa institución Licenciado Obdulio Gonzáles, y la participación de 5 equipos, la liga deportiva “La Curvita de Adefu” de la Asociación de Villa Fundación Bani filial New York, dejo abierto este viernes 12 de mayo su torneo de Soft Ball número 21 en el Play Sound View Park del condado del Bronx.

Por: Miguel Melenciano

La inauguración dio inicio con el lanzamiento de la primera bola a cargo del presidente de la Asociación de Bodegueros de los Estados Unidos, ASOBEU, Ramón Murphy, sirviéndole como receptor el señor Marcial Tejeda, y como bateador Juan Báez, previo a eso, el presidente de Adefu, Widalin Araujo y Juan Tejeda “Alcaponi” presidente de la liga la “Curvita” entonaron los himnos nacionales dominicano y americano e hicieron una semblanza historia de la organización.

Inmediatamente concluyó la ceremonia inaugurar se realizaron dos partidos, el primero; entre Los Leones e Intocables del equipo “La Curvita”, resultando triunfadores los Leones, con un score 7 carreras a 6, destacándose por los Leones, el legendario “Machito” con un triple y tres empujadas, el pícher ganador del partido fue Ramón Percival.

En el segundo choque de la noche se enfrentaron los equipos la Tribu, que venció por 5 carrera a 3 a los Titanes, ambos de la liga la Chercha, siendo el jugador más destacado Widalin Araujo con un triple y dos empujadas, y el pícher ganador Toni Santana.

Adefu fue dirigida por más de 10 años por el homenajeado Obdulio Gonzales, y en su 21 años de fundada ha contribuido sobremanera al desarrollo del distrito municipal Villa Fundación con el arreglo de todas sus calles, reforestación de todo el pueblo, la construcción del Parque Central de la comunidad, del Cementerio, Primer Liceo, la Clínica de Salud y Dental, Parque Infantil.

También ha establecido el servicio de ambulancia para todos los residentes de Villa Fundación, y en el próximo de junio llevaran un carro fúnebre e inauguraran la Iglesia Católica de la Comunidad construida con recurso aportado por la organización establecida en el exterior.

Los partidos de Soft Ball entre los equipos; Los Intocables, Los Matatanes, Los Leones, La Tribu y los Titanes, serán jugado los días, Lunes, Miércoles y Viernes a partir de la 4:30 de la tarde durante todo el verano, para el disfrute de todos los dominicanos que deseen darse cita y disfrutar junto a sus familias de actividades sana.