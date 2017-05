ASODORE anuncia cruzada beneficiaría participación en cabildos

La presidenta de la Asociación Dominicana de Regidores (ASODORE), Edita Sandoval, anunció que esa organización emprenderá una cruzada nacional para promover la ampliación y fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana en los ayuntamientos del país, tal como lo dispone la ley 176-07, del Distrito Nacional y los municipios.

Al participar en el encuentro denominado “Experiencia Puerto Rico 2017”, que reunió a alcaldes, regidores y autoridades municipales de 15 países de América Latina, la licenciada Sandoval, declaró que el mayor reto que tiene por delante ASODORE es fortalecer el rol de los regidores como genuinos representantes de la comunidad.

“Son los regidores y el Concejo Municipal los principales canales de acceso de los ciudadanos hacia los gobiernos locales; Si los regidores no ejercen plenamente sus atribuciones, la democracia municipal no funcionará adecuadamente”, expuso la también regidora del municipio Santo Domingo Este.

Dijo que en amplios sectores de la sociedad dominicana existe la creencia de que la Alcaldía y el Concejo de Regidores representan la misma cosa. “O sea, que el alcalde es el jefe único del cabildo y que ejerce su autoridad sobre todas las áreas del Ayuntamiento, incluyendo la administración y la parte normativa constituida por el Concejo Municipal”.

Explicó que desde su fundación en el año 2011, ASODORE ha estado trabajando en un amplio programa de capacitación para que los regidores conozcan y asuman las facultades institucionales que les corresponden de acuerdo a la Ley Municipal.

Como parte de esa misión, apuntó la licenciada Sandoval, “nuestra Asociación ha estado haciendo énfasis en reivindicar las funciones de regulación, fiscalización y representación del Concejo Municipal, una tarea que no siempre es correctamente entendida por nuestros alcaldes”.

Sostuvo que en muchos ayuntamientos del país no se han puesto en marcha adecuadamente algunos mecanismos de participación creados por la ley 176-07, como el Presupuesto Municipal Participativo, el Cabildo Abierto, el Consejo Económico y Social Municipal, los Comités de Seguimiento Municipal y los Consejos Comunitarios.

Dijo que los ciudadanos y las organizaciones comunitarias deben identificar a sus regidores, independientemente del partido al que pertenezcan, y reclamarles que canalicen las inquietudes de sus comunidades ante las instancias correspondientes de los ayuntamientos, e inclusive de otras dependencias públicas.

Indicó que los regidores no tienen capacidad para tomar decisiones propias con poder resolutivo, pero si para proponer iniciativas que se pueden convertir en resoluciones del Consejo Municipal por votación de la mayoría.

La delegación dominicana en el evento Experiencia Puerto Rico 2017 fue encabezada por Edita Sandoval, presidenta de ASODORE; Altagracia Tavares, directora ejecutiva de FEDOMU; Pedro Richardson; director ejecutivo de la Federación Dominicana de distritos municipales y radhames Castro alcalde del municipio de boca chica y Vice presidente de Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA), entre otros líderes del municipalismo dominicano.