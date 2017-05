Cruz Trifolio se recupera de herida de bala disparada durante asalto señora

El sociólogo y periodista Juan Cruz Trifolio se recupera de la herida de bala sufrida este domingo, cuando un asaltante era perseguido por agentes policiales en el sector Alma Rosa de Santo Domingo Este.

El comunicador fue atendido en la clínica Corazones Unidos por la herida que le afectó el codo izquierdo, informó su esposa, Eduviges Ureña.

El incidente ocurrió a las 2:45 de la tarde de este domingo en el residencial Yinet, del citado sector. La mujer asaltada es una extranjera que todavía no ha sido identificada, informaron medios locales.

Horás más tarde de ocurrido el hecho el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), pidió una investigación exhaustiva del hecho al director de la Dirección de Investigaciones Criminales DICRIM, general Ney Aldrin Batista y al director de la Policía Nacional, mayor general Nelson Peguero Paredes

Cuando recibió el balazo, Cruz Trifolio se encontraba en la sala de su residencia en esta capital y momentos después que agentes del Dicrim perseguían a supuestos delincuentes en la zona.

José Beato, secretario general del gremio, dijo que resulta de mucha preocupación que él o los disparos se hicieran en dirección a la residencia del comunicador social, quien se ha destacado por ser un duro crítico de diferentes sectores de la vida social y política del país.