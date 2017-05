5 claves para perder el miedo a emprender

Steve Jobs, Mark Zuckerberg o Amancio Ortega son algunos ejemplos de personas exitosas en las cuales nos gustaría vernos reflejados. Pero al margen de su habilidad en la creación de algunas de las empresas más conocidas del mundo, ellos solo han hecho algo que podríamos haber realizado tú o yo.

Tenemos unas rutinas, unos hábitos y un estilo de vida que siempre podemos mejorar, y seguro que en algún momento has sabido identificar una necesidad que el mercado aún no ha detectado. Pero, ¿Por qué la obviamos como si no fuera un problema nuestro? Si tu sientes esa necesidad ya se está convirtiendo en tu problema.

La respuesta es el miedo, el miedo a salir de nuestra zona de confort nos bloquea nuestras ganas de hacer de este mundo algo mejor. ¿El precio que pagamos? Aceptar lo que no nos gusta.

Por ello, hoy os voy a dejar 5 claves para salir de esa zona de confort y vencer a ese miedo a la hora de emprender.

El fracaso es parte del éxito

Emprender es un camino lleno de incertidumbre, pero el éxito no llega de la noche a la mañana. Los fracasos y los errores son los engranajes necesarios para formular tu éxito.

Igual que en el amor vamos acumulando experiencias hasta dar con ese amor perfecto, a la hora de emprender el éxito llegará después de algunos fracasos que nos harán tomar mejores decisiones.

Liberarnos de este miedo es el primer paso para cruzar la línea que nos saca de nuestra zona de confort.

Cuida tus relaciones

Las personas con las que nos rodeamos con más frecuencia dicen mucho de uno mismo. Al fin y al cabo, gran parte de nuestra conducta se riega con las ideas y pensamientos de las personas que te acompañan.

Según un estudio, “Somos el promedio de las 5 personas con las cuales más nos relacionamos en nuestras vidas”. Si tus relaciones solo aportan ideas negativas, miedos o conformismos, no te están haciendo ningún favor. Es importante que te rodees de personas que aporten a tu vida, ya sea motivación, ideas, perspectiva, amor, etc.

Además, tener un entorno que aporta y te ayuda a avanzar por el camino, puede desencadenar sinergias. Ya sabes, la unión hace la fuerza.

El miedo a perder dinero

Este es uno de los mayores miedos a la hora de emprender. El no saber si nuestro negocio será rentable nos hace pensar que podremos quedar endeudados de por vida.

Emprender no tiene por qué ser caro. Steve, Mark o Amancio son claros ejemplos de que se puede empezar un negocio con bajas inversiones de dinero.

Además, gracias a Internet, existen multitud de formas de emprender a bajo coste. Se puede crear un negocio incluso con una inversión de 100 $ para ir empezando y crecer poco a poco.

Superar este miedo es imprescindible porque si piensas que tu negocio fracasará, así será. Piensa que si estás aventurándote en emprender un negocio es para que sea rentable y puedas ganar dinero, mantener esa idea en la cabeza te dará la fuerza y la energía necesaria para que así sea.

Llénate de conocimiento

Conocer la competencia, saber si tu idea tiene capacidad de monetizar, encontrar un público objetivo o conocer el funcionamiento del sector son algunos datos que necesitarás saber antes de tomar alguna acción. Evitemos pisar sobre mojado y avancemos con seguridad en este camino.

Afortunadamente, vivimos en la era de la información y poder empaparse de documentación o información precisa que nos ayude a conocer más sobre nuestra idea es un trabajo fácil gracias a Internet. Existe muchísima información que nos permitirá empezar con cierta ventaja.

No te obsesiones

Por último, este es uno de los puntos más importante a la hora de emprender. A veces nos enfocamos tanto en nuestra idea que olvidamos que tenemos vida más allá.

Es cierto que emprender un negocio requiere mucho esfuerzo y disciplina, pero saber desconectar y disfrutar de un tiempo de calidad sin pensar en el negocio es importante para mantener en equilibrio nuestra mente.

Se puede disfrutar de empezar un negocio a la vez que disfrutas de tu tiempo libre. El tener disciplina de trabajo y perseverancia es la clave para disfrutar del proceso y lograr un negocio rentable.