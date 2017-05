Bacalareaut y El Ciudadano Ilustre Triunfan en XIX Muestra Cine SD

La XIX Muestra Internacional de Cine de Santo Domingo concluyó el fin de semana, anunciando que el país invitado de honor de 2018 es Corea del Sur, al tiempo de dar a conocer las cintas ganadoras.

Lidia Bastos, Héctor Moreta y Brando Hidalgo y ejecutivos de la empresa MercaSID proclamaron que el evento terminó tras agotar una cartelera con filmes provenientes de 20 países del 4 al 13 de mayo.

En el acto de clausura, celebrado en Fine Art´s Cinema Café at Novo Centro, estuvieron Marianne Eckhardt, Gerente de Negocios de MercaSID, Lidia Bastos y Héctor Moreta, representantes del Comité Organizador; Pedro Llovera cónsul de Argentina; Ivette Marichal, Directora de la Dirección General de Cine y representantes de la Embajada de Alemania, de Francia, de la Alianza Francesa y cuerpo diplomático.

La mejor película de la Muestra resultó ser la rumana Los Exámenes (Bacalaureat) dirigida por de Cristian Mungiu, un intenso triller psicológico, tremendamente bien escrito y mejor actuado. Esta película también se llevó el Premio Ciguapa de Oro para Adrian Titieni, como mejor actor.

El Mejor Director resultó ser Hirokazu Koreeda, por Después de la Tormenta, de Japón.

El Mejor Guion fue un empate entre Andrés Duprat por “El ciudadano Ilustre” y Hong Sang-Soo por Tú y el tuyo (Yourself and yours), de Corea del Sur.

La mejor actriz resultó ser Sandrine Kimberlain de la película francesa”Cuando uno tiene 17 años (Quand on a 17 ans)”.

Y la Mejor fotografía fue para Alexander Simonov, del film Paraíso (Paradise). Rusia-Alemania.

El premio de público fue para El ciudadano ilustre” de Argentina.

El Jurado SIGNIS, Violeta Lockhart, Itania Maria y Maribel Jimenez otorgaron el Premio a la película de Rumania “BACALAUREAT” (Los Exámenes) de Cristian Mungiu.

“ALBA” de Ecuador, dirigido por Ana Cristina Barragán, fue ganadora en la sección Opera Prima. Los jurados fueron Humberto Almonte, Tatiana Fernández y Pavel González.

El jurado de la Sección Oficial fue conformado por Tanya Valette, Nino Martínez, Alberto Ramos, Johanné Gómez Terrero y Franklin Hernández.

El documental dominicano “Jeffrey”, dirigido por Yanillys Pérez.

Respaldos

Esta decimonovena edición de la Muestra Internacional de Cine de Santo Domingo contó con el apoyo de la Dirección General de Cine (DGCINE), Caribeean Cinemas y Novo Centro, así como con la colaboración de las empresas Listín Diario, Induveca, El Catador, Hershey’s, Smirnoff, Taboo Bamboo, Maeno & Co.