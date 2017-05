Excelencia del servicio al cliente

Hoy día hay personas que sienten como una obligación lo que están haciendo en su trabajo o en sus estudios, mientras que hay otras personas que están haciendo lo que realmente les apasiona. Uno de los principios de base del servicio al cliente es que el cliente siempre tiene la razón, no importa el producto que tengas o lo que vendas, el siempre tendrá la razón, cuando estés en una situación en donde tú como prestador de servicios tengas la razón, no estás en posición de estar discutiendo con los clientes, porque las personas exitosas son aquellas que saben permanecer calmados en medio de la tormenta.

Un excelente servicio al cliente significa ocuparse de las necesidades de tus clientes de forma rápida y entusiasta. Aprende a comprender a tu cliente, cuando tu entiendes lo que es la necesidad del cliente no solo sabes cómo tratarlo sino que también tienes la oportunidad de ofrecerle un servicio adicional, diseña tu experiencia de tal manera evitaras que tu cliente quede insatisfecho. Estamos en un mundo en donde hay mucha competencia y no eres el único que está ofreciendo un servicio , por lo tanto, tienes que aprender a tratar a las personas con respeto, a esos clientes externos a los que les ofreces un producto o servicio y recuerda prometer menos y dar más, esto te ayudara a ganar un buen círculo de confianza y comienza a superar las expectativas de tus clientes, esto lo impresionará y lo estimulara a mantenerse leal a tu empresa o negocio, no olvides préstarles la debida atención para que tu cliente se sienta especial. La comunicación es clave para el buen servicio al cliente.

“Ser exitoso es tu responsabilidad, tu beber y tu obligación y mi satisfacción como Coach es verte triunfar”