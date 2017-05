Periodista de Univisión Gelena Solano y Steve Cutuli se dan el “Si”

New York-(Z@D) La corresponsal del programa estelar de la cadena Univisión “El Gordo y La Flaca” la Dominicana Gelena Solano dio el “Si” en Cipriani de New York al empresario italoamericano de la construcción Steve Cutuli, tras una larga y maravillosa relación de más de tres año . Entre familiares, amigos, allegados a los novios y sus perritos Coco y Chanel, la feliz pareja juraron amor eterno.

Aceptando el capitulo 1 Corintios 13 “El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece”, la bendición de Dios se hizo sentir en el majestuoso escenario de Cipriani, recibiendo los aplausos de todos los presentes, convirtiendo el evento en la “Boda del Año”.

Los padres y familiares de los novios presentes, apoyaron la unión matrimonial, convirtiendo el evento muy memorable para la feliz pareja. “Todos están aquí en esta gran noche especial para nosotros. Gracias a Dios por tantas bendiciones”, dijo muy emocionada la novia.

Gelena, deslumbro a todos los presentes con su espectacular vestido diseñado por la experimentada e internacional Lucia Rodríguez, imponiendo su estilo y elegancia al desplazarse en su caminata nupcial. Hermosa! , fue el comentario más acertado por los invitados. Por su parte Steve, definido como un caballero parisino por su glamour en sus atuendos que dejo atónito a todos.

Las demás y los pajes de la gran noche, lucieron muy elegante, con un toque angelical reflejado en sus vestidos y prendas, a tono con el diseño del icono escenario. El responsable fue el diseñador Edwing D’angelo, y un equipo de experto del arte de la belleza, logrando una noche perfecta al último grito de la moda.

La boda fue todo un gran evento lleno de momentos mágicos y sobrepasando todas las expectativas de los invitados, y ha sido considerada como la “Boda del Año”. No falto nada!

La feliz pareja, reunió a la “socialite” del entretenimiento, empresarial, política y social latina de la gran manzana, Estados Unidos y de otra partes del mundo, logrando hacer un evento con calidad, clase, para la historia, memorable y con vibras positivas a su alrededor. Que vivan los novios!

Música, al estilo de Leslie Grace, Pablo Montero, Rubí Pérez, Héctor Acosta “El Torito”, violinistas, grupo de rock, grupo de entreteniendo de baile, un buen Dj, el Cowboy de New York y un animador especial, hicieron la velada perfecta para el disfrute de todos.

Celebridades presentes como: Raúl de Molina, Lili Stefan, Celines Toribio, Cirilo Moronta, Clarisa Molina, Birmania Ríos, Nancy Álvarez, Carlos Calderón, Daneida Polanco, Verónica Albornoz, Carlos Gómez, Dj Lobo, Darlyn Portes, Joel Santiago, Meiling Aquino, Susana Osorio, Armando Correa, Ángel Villagómez, Damaris Díaz, Jorge Viera, Josefina Rodríguez” La Chily” Cesar Camacho, Carlitos “El Productor”, El pastor Luis Antonio Valera, Luis Camilo, Dolores Hernández, Enny Pichardo y muchos más, bailaron y gozaron toda la noche.

Gelena, agradeció el respaldo de su equipo de trabajo y colaboradores, que hicieron posible su gran noche de boda. “Gracias a todos son muy especiales para mí y Steve”. Fue una gran noche para recordar por mucho tiempo, La Boda del Año en New York, la de Gelena y Steve Cutuli. Que vivan los novios!

