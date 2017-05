Fernando Rosa afirma Santiago está limpio y ordenado

Santiago.-El ex aspirante a dirigir el Ayuntamiento de Santiago, Fernando Rosa, dijo hoy que Abel Martínez, ha devuelto el verdadero orgullo a los santiagueros, con una gestión que ha cambiado totalmente a Santiago, lo que demuestra que valió la pena que un peledeista volviera a dirigir la ciudad.

Dijo que después de los veintiséis años que permaneció el PLD fuera de la administración municipal, hoy se ha demostrado que tenemos hombres capaces de levantar el orgullo de una ciudad que se mantuvo descuidada y abandonada por la ineficiencia de las pasadas administraciones, pero que Abel Martínez, lo ha logrado en apenas meses.

“Como santiaguero me siento orgulloso de tener un alcalde que ha devuelto la esperanza a los munícipes de Santiago, que ha interpretado fielmente el sentir de las mayorías, que querían una ciudad limpia y ordenada y me siento satisfecho y confiado en que no nos equivocamos cuando llamamos a los santiagueros a votar por el compañero Abel Martínez”, sentenció Fernando Rosa.

El presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, (FONPER),afirmó que la positiva gestión que realiza Abel Martínez, se traducirá en grandes beneficios para Santiago, ya que muchos inversionistas no veían a Santiago como un destino atractivo, por la falta de limpieza y orden, pero que ahora se dan esas condiciones.

“Como funcionario del gobierno que soy, muchos en la capital me hablan del cambio que se está dando en nuestra ciudad y me dicen que Santiago está limpio, en orden y que ahora pondrán el ojo en esta ciudad con la seguridad de que hay autoridades que se preocupan por colocarla como una verdadera metrópolis, Abel ha devuelto la confianza”, señaló Fernando Rosa.

