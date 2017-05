Herido en playa Sosúa niega agresión hacia agente Cestur

SANTIAGO.-Un joven que fue herido de un balazo en un pie por un oficial del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) el pasado domingo en la playa Sosúa, negó este martes que pretendiera agredir al militar como se ha dicho.

Yoan Enmanuel Valerio, de 21 años, quien reside en la calle Principal que comunica a la Otra Banda de aquí, negó también que intentaran sustraer un bote que estaba amarrado en la orilla de la playa.

El segundo teniente del Cestur, Francisco Villar Belén fue quien disparó en contra de Valerio, quien se observa en un video colgado en las redes sociales levantar sus manos para que el oficial no le disparara.

Narró, que todo sucedió cuando dos personas entre ellos un pariente suyo, que participaban de una gira organizada en esta ciudad, fueron arrestados encima de uno de los botes en estado de embriaguez y la multitud reclamaba que no le apretaran las esposas.

“Yo en ningún momento le puse la mano al Politur, simplemente le dije floja las esposas, ahí me dispara, y me dice hazlo tú” explicó Valerio.

Señaló, que hay varios videos que aclaran la situación de que en ningún momento al agente del Cestur, la multitud intentó despojarlo de su arma de reglamento como informó la Policía.

“Ellos me están ensuciando mi imagen, yo no estaba tomando, incluso andaba con una niña de cinco años, y yo no tengo que ver con nada de eso”, precisó Yoan Enmanuel Valerio.

Familiares de Valerio, solicitaron esta mañana que esta mañana que el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) están en la obligación de limpiar la imagen de Yoan.

Según la Policía, el hecho ocurrió, a las 12:30 del mediodía del domingo, cuando los agentes de Cestur detuvieron a dos personas identificadas como Carlos de León Jiménez y Frankelis López acusados de haber tratado de robarse el bote “Margarita”, propiedad de Juan Francisco Castillo y Riqui Manuel González Reyes.