Atienden 250 niños en Centro Oscar de la Renta

Punta Cana, República Dominicana. Más de doscientos cincuenta niños residentes en las comunidades más vulnerables de la zona turística de Verón-Punta Cana han sido atendidos en las instalaciones del Centro de Atención Pediátrica Oscar de la Renta desde su apertura, el pasado 8 de mayo.

En sus primeros días de asistencia el centro ha recibido casos de amigdalitis e infecciones virales como gripe y tos, atendiendo un promedio de cuarenta a sesenta niños en horario matutino y alrededor de veinte en horario vespertino.

Paul Beswick, Director de Fundación Grupo Puntacana, señaló que la apertura de este establecimiento médico será de gran beneficio para la salud de los niños y niñas de la zona turística; por cuanto, de manera progresiva se irán incorporando otros servicios médicos de la más alta calidad posible con personal especializado en el tratamiento de las enfermedades que aquejan a nuestra población infantil.

La doctora Lady Amézquita Dotel, gerente del centro asistencial, explicó que en la próxima semana entrarán en funcionamiento las áreas de emergencia y vacunación por lo que se estima que el flujo de pacientes aumentará en un 25%.

“Tener un servicio de emergencia de 24 horas con un personal capacitado para atender niños les brindará una mejor calidad de vida a las madres y niños de toda la comunidad. Las familias que han venido, se sienten muy feliz con los servicios y el trato que reciben”, dijo la gerente del Centro.

El Centro de Atención Pediátrica Oscar de la Renta fue inaugurado el pasado 26 de abril por Grupo Puntacana en presencia del Presidente Danilo Medina, la Primera Dama Cándida Montilla, Sra. Annette de la Renta, Sres. Frank y Haydée Rainieri y otras personalidades nacionales y extranjeras.

Más acerca del Centro

El Centro tiene capacidad de atender a más de 70 niños, diariamente, en un rango de edad de neonato hasta 15 años de edad. Cuenta con personal médico, administrativo y operativo. Entre sus servicios más importantes podemos citar: Medicina ambulatoria, familiar y preventiva así como imagenología, laboratorio, emergencia, odontología, farmacia, ambulancia y records de pacientes. En adición, se agregarán todos los programas de control de enfermedades infecciosas del Servicio Nacional de Salud y VCOM. Fungirá, además, como centro de entrenamiento y capacitación para médicos, bioanalistas, enfermeras, estudiantes de medicina, personal técnico y de gestión.



El proyecto ha sido el resultado de una alianza público-privada conformada por Fundación Grupo Puntacana, el Ministerio de Salud Pública, Akron Children’s Hospital de Estados Unidos, Edward Via College of Osteopathic Medicine (VCOM) y el Servicio Nacional de Salud (SNS). La administración y operación del Centro de Atención Pediátrica Oscar de la Renta está a cargo del Servicio Nacional de Salud y Edward Via College Osteopathic Medicine. El proceso operativo contará con la supervisión de un organismo de dirección compuesto por todos los miembros de la alianza. ///