Gobernador del BCRD se reúne con grupo de inversionistas internacionales

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), licenciado Héctor Valdez Albizu, recibió en su despacho a un grupo de inversionistas internacionales, interesados en conocer el desempeño económico del país así como las perspectivas para este año.

Este grupo de inversionistas representa firmas de asesorías, bancas y fondos de inversión, tales como Nomura Securities Internacional, Inc., con sede en New York y Londres, Baillie Gifford & Co., con sede en Londres, BNP Paribas y Aviva Investors; las cuales mueven grandes recursos a nivel internacional, en particular en economías emergentes que reflejen estabilidad macroeconómica.

En la reunión, el gobernador destacó la solidez de los fundamentos macroeconómicos de la economía dominicana, lo que le ha permitido liderar el crecimiento económico en Latinoamérica en los últimos tres años, con un crecimiento promedio de alrededor del 7%, con inflación baja y controlada, y un proceso de consolidación tanto de las cuentas fiscales como de las cuentas externas.

Sobre el desempeño del sector externo, Valdez Albizu destacó el comportamiento del turismo, el cual generó ingresos sobre los US$6,700 millones al cierre de 2016, para un crecimiento interanual de un 9.9%, y llegadas de pasajeros que sobrepasan ya los seis millones de visitantes anuales. Asimismo, mencionó el favorable clima para la inversión extranjera directa, la cual registró US$2,593.4 millones en el año 2016, su mayor nivel en los últimos cuatro años.

En este contexto, Valdez Albizu mencionó a los inversionistas y expertos internacionales que uno de los objetivos del BCRD es ofrecer certidumbre a los agentes económicos para crear las condiciones que contribuyan a mejorar el clima de negocios en nuestro país, destacando además, que somos una de las economías más estables de Centroamérica.

Además de la reunión sostenida con el BCRD, los representantes de las bancas de inversión y sus asesores se reunieron con otras entidades del sector público y del sector privado, así como con economistas independientes. Al final de la reunión destacaron que la estabilidad que refleja la economía dominicana representa un atractivo importante para la inversión.

En el encuentro participaron, por la firma Nomura Securities Internacional, Inc., los señores Mario Castro, Leandro Infantino, y Clare Turnbull; y por la firma Baillie Gifford, & Co., los señores Charlie Broughton y Charlie Broughton; por la firma Aviva Investors y BNP Paribas, los señores Aaron Grehan y Hardeep Dogra, respectivamente; y finalmente por el Banco del Progreso Dominicano, el Sr. Jan Ortiz.

Mientras que el gobernador Valdez Albizu estuvo acompañado de la vicegobernadoram Clarissa de la Rocha de Torres, el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda, el director del Departamento de Programación Monetaria, Julio Andújar, y el director del Departamento Internacional, Rafael Capellán.