HRSURIEL en el Museo de Arte Moderno

El artista dominicano HRSURIEL presentó su gran exposición individual en el Museo de Arte Moderno (MAM), dependencia del Ministerio de Cultura (MINC), a partir del día 11 de mayo del presente año, siendo esta muestra conformada por obras de grandes y medianos formatos en una refinada y aplicada técnica pictórica.

Lo que ha sido el espacio-tiempo del artista HRSURIEL evoluciona en su creación como risa, capa densa y pronunciada de color, fuego, ceniza, rostro de la niñez y el origen, máscara y rostro a la vez. La figura humana y el flujo de gestos que aparecen en aquellos seres lúdicos y palpitantes en la tela, atraviesan como cuerpos en territorio, un bosque dinámico, alegre, y sideral acentuado en el cuadro como vida de imágenes recordadas, soñadas; cuerpos mágicos y silentes; objetos y mundos convertidos en sueños, metáforas y huellas figurativas.

Así, la pintura de HRSURIEL relata el sentimiento, el asombro mismo de las cosas y los seres. Obras como Class Clown, I’m the School of Grotesque, Gólgota Rosa, Come Fly With Me, Campanario Lecuona, El Gran Escalador de Pinos y The Divine Golden Child, atraen, acercan al espectador por su significado gestual, poroso y trascendente. La vida misma de sus formas, según el artista, se concentra en una estética onírica, mineral y seráfica propia de su universo de creación.

En esta gran Expo-individual, el público podrá apreciar también piezas pictóricas como Beware of Dogs, Stylus Glosssus, Corte Tizón, Carpe Noctem, Flamenco Suburbano, Clubland, Holy Father, Sunday, Día del Trabajo, Lacrimal Canals y otras que también sobresalen por su sentido del color, la composición y los núcleos artísticos de temas elegidos.

En el acto de inauguración de la muestra, hablaron la señora María Elena Ditrén, directora del Museo de Arte Moderno; Odalís Pérez, quien fue el curador externo; Amable López Meléndez, curador del MAM, mientras que Elisa Magallanes tuvo a su cargo la maestría de ceremonias.

HRSURIEL, siendo tocado desde temprana edad por la magia del arte y sus formas diversas de creación. Hizo estudios de medicina y arquitectura que luego abandonó, para dedicarse al arte y asumir búsquedas estéticas, espirituales y reveladoras de territorios imaginarios diversos.

Al decir de los críticos y curadores Odalís G. Pérez y Amable López Meléndez, el fenómeno HRSURIEL es único en su especie de creación visual y artística, siendo su obra una invención de nuevos cuerpos, espacios, representaciones y fuerzas autocreadoras pronunciadas como espectáculo de formas encontradas en un sueño presente y lejano a la vez.

La muestra que se inauguró el 11 de mayo es un trabajo artístico y expositivo donde tema, la figura, el detalle museográfico, la curaduría y lenguaje invitan a desarrollar formas de contacto para que el espectador se acerque y se integre a los mundos visuales de este artista que ha hecho de La Estancia de Lata, su taller, su casa y su territorio imaginario.

El evento contó con el espectacular montaje realizado por la agencia MM Branding & Comunicación, quien estuvo a cargo del escenario de presentación de cada obra y de cada detalle para el disfrute de esta puesta en escena.

La Estancia de Lata, título de su gran exposición individual en el MAM, quiere ser un libro de imágenes que se abre para ser leído todos los días como camino de creación, asumido al momento de penetrar en las oscuridades y claridades del mundo de hoy.

El Museo de Arte Moderno de la República Dominicana está abierto al público de martes a domingo, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., localizado en la Av. Pedro Henríquez Ureña, Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo.