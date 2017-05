De Camps García jueces deben ser independientes, capaces y honestos

El secretario general del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Luis Miguel De Camps García, afirmó que sobre los hombros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) recae la responsabilidad de que los jueces a ser designados por el Consejo Nacional de la Magistratura sean independientes, equidistantes, preferiblemente de carrera y sin cuestionamientos morales.

Al ser entrevistado en el programa radial El Gobierno de las Mujeres por las conductoras del espacio Rosa Alcántara y Patricia Arache, el dirigente político dijo que también es responsabilidad del gobierno el llevar las investigaciones de corrupción hasta las últimas consecuencias.

El dirigente del PRSD advirtió que si el partido morado no entiende la demanda de la población, que exige una justicia independiente, recaerá sobre sus hombros grandes consecuencias.

”Vemos como el país se mueve cada semana porque está claramente hastiado de la falta de consecuencias y de que todo el mundo haga lo que quiera y cuando quiera, sin importar la ley que suceda”, expresó.

Indicó que la falta de equilibrio existente en el sistema político dominicano se debe a que la oposición política no ha sido capaz de comprender que los problemas fundamentales hay que atenderlos y atacarlos de manera conjunta.

Sin embargo, el jurista aseguró que en la actualidad los partidos de la oposición han estado haciendo trabajos conjuntos en torno a temas fundamentales en torno al sistema democrático, ya que independientemente de las diferencias que los distancia, hay que reconocer que lo fundamental es la vida democrática.

De Camps García señaló que no solamente el sistema de partido político está en crisis, que también lo está el sistema democrático y que por ello, el papel que desempeña dentro del (PRSD), es un gran reto pero al mismo tiempo es una gran oportunidad.

Dijo que en el partido del toro existen elementos diferenciadores con respecto a otras organizaciones políticas, fundamentalmente está el hecho de que no es un partido “garrapata”, ni una organización “busca cheque” y que dentro de sus estatutos hay una serie de principios y que pretenden llegar al poder sin quebrantar los mismo.

Aseguró que en República Dominicana no existe una plena democracia y que para ello deben de existir varias característica y que en el país no se dan y citó como ejemplo que cuando hay democracia hay procesos electorales limpios, en donde no hay cuestionamientos y todo el mundo está acorde con los resultados sin importar cuales fueran estos.

A su juicio, el joven político manifestó que para que haya democracia también debe de haber alternabilidad en el poder y en los últimos 16 años eso no se ha dado.

Alegó que debido a este accionar en el país la actividad política se ha ido degradando para convertirse en una actividad que no representa la lucha de las ideas y de los intereses, sino que está representada por la lucha de las papeletas y que lejos de haber una democracia hay una “papeletocracia”.

Calificó como “prostitución” de la política a quienes llevan a cabo acciones como estas y que como consecuencia eso procesos electorales se han convertido en esa competencia y de ahí surgen las complicidades.

Expresó que cuando se da cabida a la utilización de recursos de manera indiscriminada, sin identificar cuáles son sus orígenes y sus fuentes lamentablemente se llega a la conclusión de que ha habido penetración de fuentes oscuras y utilización de recursos de origen dudosos en los procesos electorales.

Afirmó que una clara señal es que en el país no hay equilibrio es que nada más hay que ver que todos los poderes del Estado están manejado por un solo partido político y que por esas complicidades que surgen desde los procesos electorales es que no hay consecuencias por la corrupción que aumenta la brecha social entre ricos y pobres.

Alegó que el origen de muchos de esos problemas es la falta de equidad en los procesos políticos. “El Gobierno de las Mujeres” se transmite por Neón 89.3FM, de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes.