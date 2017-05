RD en Cannes ofrece cuatro dramas para venderse como destino

Cocote, Carpinteros, Luis y El hombre que cuida, dramas de alto vuelo aterrizan en la Riviera Francesa. Yamilys López presentará Candy Towers. La delegación dominicana la conforman 28 personas, la mayor parte viajando por sus medios a gestiones de promoción de sus proyectos

República Dominicana se ha instalado en el pabellón 75 de la Aldea Internacional (Village International) para promoverse como destino de rodajes internacionales y proyectar las facilidades del artículo 39 de la Ley 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica.

La suerte está echada y se esperan buenos resultados, en opinión de Yvette Marichal, principal ejecutiva de la Dirección General de Cine, sostiene, desde el Pabellón 75 de la Aldea Internacional, se han iniciado con éxito las labores de promoción del país como destino de grandes rodajes y como nación que ofrece facilidades especiales para rodar producciones.

“Hay muy buenas expectativas de incidencia en esta sexta presencia dominicana en el más importante festival cinematográfico del mundo. Ya se nos acercan productores internacionales y es probable que lleguemos a positivos acuerdos que incrementen nuestra industria” afirma Marichal.

La delegación RD

Yvette Marichal indicó que la delegación nacional a Cannes 70, está integrada por: los productores y directores, Alexander De La Rosa, Fernando Blanco, Leo Proaño, Gabriel Tineo, Omar De La Cruz, Mercedes Guzmán, Ramón Vargas, Yubogil Fernández, Sahira Schisell Joaquín, Ana Iris Gómez, y Francisco (El Indio) Disla.

Igualmente se encuentran en Cannes: Jalsen Santana, Tony Bacigaluppe, Pericles Mejía, Iván Herrera, Fernando Santos, Nelson Carlo De Los Santos, Archie López, Desireé Reyes, Luis López, Federico López, Yanillys Pérez y Katherine Bautista. Los gastos de los productores y directores corren por cuenta de cada quien. Todos vienen a hacer contactos de negocios y a promover sus proyectos.

Viajan a Cannes los periodistas: Alfonso Quiñones, (Diario Libre), Giovanny Cruz y Rubén Peralta Rigaut (Cocalecas.net). Joseph Cáceres (Merengala.com) y José Rafael Sosa (El Nacional).

De entre los periodistas concurrentes, dos son estrenados en Cannes: Giovanni Cruz, dramaturgo, director y actor teatral, además de editor de su página www.lapasioncultural.blogspot.com y Rubén Peralta Rigaut, médico y crítico de cine, editor de su protal www.cocalecas.net

Antes de la partida, DGCINE montó un taller con Tanya Valette, especialista en el área cinematográfica, para orientar a productores y directores en la preparación de las carpetas de trabajo a introducir al mercado.

Cuatro dramas

El país presenta con cuatro largometrajes que llegan a su Mercado del Filme, tras una trayectoria de diversos premios internacionales.

Los dramas son “Cocote”, de Nelson Carlo de los Santos; “Carpinteros”, de Jose María Cabral; “El Hombre que Cuida”, de Alejandro Andújar y “Luis”, de Archie López.

Adicionalmente Yamirys López (directora del premiado documental Jeffrey), presenta su proyecto en desarrollo Candy Towers.

“Cocote” dirigida por Nelson Carlo de los Santos, uno de los directores dominicanos de mayor excelencia en su trabajo y probablemente el menos conocido en el país.

De los Santos ha participado con sus trabajos en los festivales de Toronto International Film Festival, Doc’s Kingdom, New York International Film Festival, Viennale di Venezia, Film Festival Wisconsin Madison, Milano Filmmaker Festival y Festival del Nuevo Cine de la Habana, y más recientemente en el Festival de Cine de Seúl, Corea, a donde recientemente fue a presentar ‘’Santa Teresa y otras historias’’, su filme previo.

“Cocote” se ganó su ticket al mercado de Cannes gracias a IFF Panama goes to Cannes, un acuerdo de cooperación entre el Festival Internacional de Cine de Panamá y Marché du Film de Cannes, la película de De los Santos fue la película ganadora de la sección Primera Mirada y será proyectada en la 70a edición del Festival de Cannes.

“Luis” dirigida por Archie López, es la primera cinta de género dramático del relevante director conocido por embestir la taquilla dominicana con populares comedias criollas. “Luis” (2016), género dramático protagonizado por Alfonso Rodríguez y Axel Mancilla, está inspirado en la relación de los adolescentes con sus padres. Recién acaba de ser exhibida en premiere en el Lincoln Center de NY, en donde cosechó elogios y aplausos.

“El Hombre que cuida” protagonizada por el experimentado actor Héctor Aníbal, es un proyecto coproducido entre la República Dominicana, Puerto Rico y Brasil. La producción se valió de diversas locaciones de Santurce y Barrio Obrero, en San Juan, Puerto Rico y en las hermosas costas de Palmar de Ocoa, República Dominicana.

“Carpinteros” de José María Cabral, es sin duda una de las películas dominicanas más exitosas fuera del suelo patrio. Debutó en la sección internacional “World Cinema Dramatic Competition” en el festival de cine en Sundance, luego de ahí el pasaporte de la película está saturado de sellos. Fue rodada en cuatro semanas durante el 2016, la producción cuenta una historia de amor entre tres prisioneros, dos hombres y una mujer, que se comunican a distancia mediante gestos.

Cannes en números

Más de 12.000 profesionales de 108 países pasarán por los stands del Palacio de Congresos de la Croisette desde el 17 al 28 de Mayo.

3.100 periodistas de 960 medios procedentes de 59 países.

Delegación Dominicana:

Yvette Marichal, Jennifer Lara, Omar de la Cruz, Joseph Cáceres, Giovanni Cruz, Desireé Reyes Peña, Jose María Cabral, Nelson, Carlos de los Santos, Rubén Peralta Rigaut, José Rafael Sosa, Alfonso Quiñones, Archie López, Yamilys López, Yasmara…..

En total, 3.200 productores, 2.300 distribuidores de cine, 1.500 vendedores y 790 programadores de festivales, así como 34 salas de proyección estarán asistiendo, según datos de la organización.

9 serán los miembros del jurado

La alfombra roja medirá 60 metros, la cual se cambia antes de cada función de gala.

En promedio se consumen unos 180 metros de alfombra por día.

36 000 profesionales fueron acreditados.

4 500 periodistas.

800 policías movilizados para garantizar la seguridad del festival.

El presupuesto del festival es de 20 000 000 de euros.

La mitad es financiada por colectividades locales como la municipalidad de Cannes y el resto por los patrocinadores oficiales.

83 largometrajes,

53 en selección oficial

19 por la Palma de oro,

19 en la Quincena de Realizadores y

11 en la Semana de la Crítica).

La población en Cannes, al sur de Francia, en el lapso del festival pasa de 74 000 a 200 000 personas.

El servicio de espacios verdes de Cannes destinó 20 000 plantas para engalanar al balneario.

468 videocámaras de vigilancia grabarán todos los movimientos en la ciudad las 24 horas del día, gracias a un dispositivo de seguridad reforzada en torno al Palacio del festival y la avenida costanera de La Croisette.

12 000 profesionales participan en el Marché du Film (Mercado del filme)

Cannes y latinoamerica: Un amor de lejos

Aunque este año el Festival de Cannes deja fuera de su sección principal a América Latina, eso no siempre ha sido así. Repasemos algunos ejemplos de representantes latinos en el festival más prestigioso del mundo a lo largo de su historia.

Solo dos cintas de directores latinos han logrado alzarse con el máximo premio del Festival de Cannes durante sus 70 años de vida. En la primera edición del festival en 1946, la mexicana “María Candelaria” del director Emilio Fernández recibió el Grand Pix junto a otras 10 películas de distintos países (en esa época todavía no existía la Palma de Oro). Luego, en la edición de 1962, la brasileña “O Pagador de Promessas” (“El pagador de promesas”) de Anselmo Duarte se llevó la Palma de Oro. También cabe mencionar a “Viridiana” de Luis Buñuel, este clásico español-mexicano que compartió la Palma de Oro de 1961 con la francesa “Une aussi longue absence”.

“Post Tenebras Lux” del director mexicano Carlos Reygadas.

Eso quiere decir que han pasado 55 años desde que una película latina se alzara con la Palma de Oro. Pero no han faltado representantes de nuestra región casi todos los años. Por ejemplo, en esta década, los mexicanos Carlos Reygadas (“Post Tenebras Lux”, 2012) y Amat Escalante (“Heli”, 2013) recibieron el premio que otorga el jurado al mejor director. Es decir, ellos son quienes estuvieron más cerca de alzarse con la Palma de Oro en años recientes.

También durante esta década compitieron por la Palma de Oro las mexicanas “Biutiful” (2010) de Alejandro González Iñárritu y “Chronic” (2015) de Michel Franco, así como la argentina “Relatos salvajes” (2014) de Damián Szifron y la brasileña “Aquarius” (2016) de Kleber Mendonça Filho.

En la década pasada, encontramos a las argentinas “La niña santa” (2004) y “La mujer sin cabeza” (2008) de Lucrecia Martel, y “Crónica de una fuga” (2006) de Israel Adrián Caetano, así como las mexicanas “Batalla en el cielo” (2005) y “Luz silenciosa” (2007) de Carlos Reygadas, y “El laberinto del fauno” (2006) de Guillermo del Toro, entre otras.

Selección oficial



‘Loveless’, de Andrey Zvyagintsev

‘Good Time’, de Benny y Joshua Safdie

‘You Were Never Really Here’, de Lynne Ramsay

‘L’amant double’, de François Ozon

‘A Gentle Creature’, de Sergei Loznitsa

‘The Killing of a Sacred Deer’, de Yorgos Lanthimos

‘Hikari (Radiance)’, de Naomi Kawase

‘The Day After’, de Hong Sang-soo

‘Le Redoutable’, de Michel Hazanavicius

‘Wonderstruck’, de Todd Haynes

‘Happy End’, de Michael Haneke

‘La seducción’, de Sofia Coppola

‘120 Battements par Minute’, de Robin Campillo

‘Okja’, de Bong Joon-ho

‘Aus dem Nichts (In the Fade)’, de Fatih Akin

‘Les Fantomes D’Ismael’, de Arnaud Desplechin

‘The Meyerowitz Stories’, de Noah Baumbach

El director del Festival de Cine de Cannes, Thierry Fremaux, y el presidente Pierre Lescure, ya han dado a conocer las películas que se proyectarán este 2017 en el festival. Como es habitual, la rueda de prensa ha tenido lugar en el Cine UGC de París en los Campos Elíseos de la capital francesa. El evento se abrió con una mención a las circunstancias políticas actuales y sus deseos de que no afecten a la 70ª Edición del Festival.

El macrofestival proyectará un total de 1930 películas, pero sólo 9 de ellas serán debuts de sus directores. Tampoco habrá representación de los grandes estudios de Hollywood, quienes no suelen presentar películas al certamen.La sección oficial contará con 18 títulos y será inaugurará por Arnaud Desplechin con ‘Les fantomes d’Ismael’. En ella figuran 12 directoras, frente a las 9 del año pasado. Una noticia que llega tras la polémica de género ocasionado por los retoques en Claudia Cardinale para el póster de la edición.

Entre las películas más esperadas se podrán ver las últimas de Sofia Coppola, de Michael Haneke, que ganó la palma de oro con su anterior ‘Amor’, de Todd Haynes, el alabado director de ‘Carol’, del director de la oscarizada ‘The Artist’ Michel Hazanavicius y del prolífico Hong Sang-soo, que recientemente estrenó ‘Lo tuyo y tú’. La presidencia del jurado de la sección oficial correrá a cargo de Pedro Almodóvar, quien en la pasada edición presentaba ‘Julieta’ a concurso.

