Bachillerato modalidad en Artes cambia la vida de estudiantes y maestros

El ministro de Educación ha anunciado que llevará este programa de ampliación de la secundaria en modalidad Arte a toda la geografía nacional, considerando el impacto positivo de la misma en los estudiantes y la sociedad.

SANTO DOMINGO.- La vida de miles de estudiantes presenta un cambio positivo gracias al Bachillerato Modalidad en Artes de la Jornada Escolar Extendida que se afianza con la Revolución Educativa del presidente Danilo Medina, estrategia nacional que logra procesos de enseñanza y aprendizaje integrales, funcionales y dinámicos en toda la comunidad escolar.

Muestra de esa evolución y logros es la estudiante María Isabel de los Santos del politécnico Max Henríquez Ureña. Padece escoliosis lumbar de nacimiento y eso le impedía realizar movimientos con normalidad, no podía hacer nada que exigiera mayor esfuerzo de su columna vertebral.

Gracias a su inclusión en la danza y la motivación de su maestra Anny Cruz, hoy María Isabel es una de las mejores bailarinas del centro y realiza con naturalidad los movimientos que antes no se atrevía. Según ella, ingresar a esta modalidad le ha cambiado la vida por completo.

“He logrado saber cuáles son las posturas que no le hacen daño a mi cuerpo ni mi columna; bailo como cualquier otra bailarina y puedo hacer muchas cosas que al principio no pensaba podía hacer. Hago esto porque me gusta, porque puedo expresar quien verdaderamente soy, lo que llevo por dentro, mis emociones y sentimientos”, explicó la adolescente.

Para ella es necesaria esta modalidad porque muchos jóvenes que sufren de bullying ven una puerta abierta a un ecosistema donde reciben el apoyo necesario para reforzar su identidad. “A través del arte muchos jóvenes nos encontramos con nosotros mismos y padecer cualquier condición no será razón para ocultarse ni compartir todo lo que somos”.

La vida también le ha cambiado al maestro Wilson Cordero del centro educativo Manuel del Cabral. Empezó como vigilante nocturno (sereno) en la escuela Nelly Biaglli y aprovechaba las noches para dibujar. Con el tiempo, logró ser maestro y hoy es un docente que impacta positivamente la vida de sus estudiantes por su habilidad pedagógica.

“Hemos logrado en los muchachos muchos valores. Porque no solo es artes, ellas son el canal, pero el aporte social y emocional es el más importante. Yo comencé como sereno y hoy en día trabajo como maestro de la modalidad en arte, por eso vale la pena seguir con esto, abre caminos y une a los integrantes como familia”, expresó Cordero.

Otra estudiante cuyo testimonio refuerza la implementación del Bachillerato Modalidad en Arte es la estudiante Yarida López Díaz, quien hace unos años abandonó el liceo Mercedes Bello en Nagua (María Trinidad Sánchez) por razones personales y, al constatar el programa artístico, regresó a las aulas con un rendimiento sobresaliente.

“Los trabajos se presentan al público y demuestran mucho interés por la elaboración y la terminación. La gente también nos compra creaciones y eso motiva seguir porque te confirma que el trabajo es atractivo. Cuando termine quisiera poner un negocio donde pueda vender todo lo que tenga que ver con manualidades, eso me hace feliz”, contó.

Ella coincide con el maestro Wilson y la estudiante María Isabel al considerar que las artes en las aulas tienen mucha importancia porque se invierte un tiempo al que se le saca mucho provecho. “Se aprenden muchas cosas que para el mañana son muy útiles. Le dedicamos más tiempo y amor a los estudios, no solo a las artes, sino a las clases en general porque nos empeñamos en ser buenas y buenos en todo”.

Las hermanas Sara y Génesis Batista comenzaron a cantar con Aura Estrella en la modalidad en artes del liceo Ramón Félix Peña en Haina hace tres años y desde entonces los éxitos que han tenido se confirman con cada premio recibido. Las tres han merecido reconocimiento por el talento mostrado y la calidad vocal que han cultivado.

“Nosotras nacimos con el talento, pero fue en el liceo que aprendimos a dominar nuestras voces y, gracias a la modalidad artística, hoy podemos decir que vamos por buen camino. Hasta ahora hemos ganado en todos los concursos y esperamos ser mejores cada día”, consideró Aura Estrella, quien destaca la oportunidad de estudiar artes de forma gratuita.

Además de enseñar el manejo de las artes, el programa busca que los cursantes logren definir y reforzar sus identidades, manejar la inteligencia emocional y elevar al máximo la creatividad para facilitar el aprendizaje interdisciplinario, materializando la educación integral a la que hace referencia el ministro de Educación, Andrés Navarro.

La Modalidad en Artes funciona en centros educativos de San Juan de la Maguana, La Altagracia, San Cristóbal, Santiago, María Trinidad Sánchez, Barahona, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez y Santo Domingo, aunque ya el presidente Danilo Medina instruyó para que, desde el Ministerio de Educación, se expanda este programa.

Las disciplinas que se imparten son artes escénicas, visuales, danza, música, cerámica, joyería, artesanía en metal y madera, cine y fotografía. También se habilita la extensión multimedia, sobre todo por la demanda de los estudiantes nativos digitales con un manejo vasto de las TICs.

Como estas tres historias hay muchas otras tantas que testifican los logros alcanzados en los cinco años que formalmente lleva el programa. El impacto ha sido tal que los estudiantes y maestros son los primeros en solicitar la inclusión de la modalidad en sus escuelas, lo que confirma la Revolución Educativa del presidente Danilo Medina avanza por el mejor camino para tener más y mejor educación.