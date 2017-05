CDP condena maltrato contra periodista de Listín Diario

SANTO DOMINGO.- El Colegio Dominicano de Periodistas condenó el atropello de que fue objeto el periodista Ramón Cruz Benzán, del periódico Listín Diario, mientras cubría la visita de una comisión de diputados a la sede de la Procuraduría General de la República.

Olivo De León, presidente del CDP calificó el hecho de violatorio a los más elementales derechos humanos fundamentales como el respeto a la dignidad humana, el de la libertad de expresión, al trabajo, el de libre acceso a las fuentes noticiosas, al libre ejercicio del periodismo.

Criticó el que guareciéndose en un uniforme y las armas que portan oficiales y alistados de determinadas instituciones castrenses o policiales maltraten a los periodistas e impidan su labor profesional.

Recordó que Cruz Benzán, que cubre la fuente de la Procuraduría, fue impedido de entrar a la misma por el teniente coronel de apellido Rincón, quien lo sujetó por el cuello.

El día anterior, las fuerzas de seguridad atropellaron a legisladores y ciudadanos que se presentaron al frente de la Procuraduría a exigir la publicación de los nombres de las personas que recibieron sobornos de la transnacional Odrebrech para facilitarle contratos de obras multimillonarias en el país, por lo que una comisión de diputados se presentó a la institución a indagar sobre los maltratos.

Formuló un llamado al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, para que oriente a su equipo de seguridad sobre el comportamiento que debe exhibir frente a los ciudadanos, especialmente frente a los periodistas que cada día o a los que ocasionalmente se presentan a esa sede a hacer su trabajo.

Consideró que al parecer muchos agentes y/o militares o pueden diferenciar el trato que dispensan a quienes protestan, a quienes transitan o a quienes tienen como misión informar.

Exhortó a la Procuraduría a sancionar ejemplarmente al oficial que maltrató a Ramón Cruz Benzán, “pues no se trata de un recluta, es un oficial superior que sabía lo que estaba haciendo, por lo tanto debe responder por su acción deshonrosa, violatoria a la Constitución y a varias leyes”.

“Ese maltrato se trata de un ultraje no sólo a Cruz Benzán, no sólo a una persona, a un periodista, sino a la prensa nacional, a los medios, a los periodistas, a la sociedad que tiene derecho a la información, por lo que no se pueden permitir acciones como estas”, expresó.