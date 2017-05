Mipyme de RD Edupass gana concurso en Suiza

Mipyme Dominicana EDUPASS Gana Primer Lugar en competencia global Get in The Ring entre 150 competidores de 100 países

El ecosistema de impulso a las Mipymes que desarrolla el Gobierno dominicano se anotó un segundo éxito internacional, al obtener el emprendimiento EDUPASS, del dominicano Luis David Sena, el primer lugar en la competencia global de emprendedores Get in the Ring Santo Domingo, lo que le permite a esa iniciativa optar por recibir inversiones de hasta un millón de euros, según la decisión anunciada este viernes en Singapur.

La información fue suministrada por Ignacio Méndez y José Miguel Checo, Viceministro de Fomento a las Mipymes y director de Emprendimiento, respectivamente, del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), de acuerdo a una nota de la Dirección de Comunicaciones de la institución estatal.

De inmediato, el titular del MICM, ingeniero Temístocles Montás, extendió un mensaje de felicitación al representante de EDUPAS y dijo que este galardón compromete al ministerio a seguir impulsando políticas de apoyo al emprendimiento nacional, acorde a las políticas que en este campo impulsa la administración del Presidente Danilo Medina.

Méndez informó que EDUPASS fue el emprendimiento ganador a nivel global del concurso Get in the Ring Santo Domingo, realizado en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). El emprendimiento dominicano compitió en la categoría Lightweight y se impuso a 150 competidores de más de 100 países.

“Lo anterior significa que cumplimos nuestro objetivo de enviar a esta competencia global a el mejor representante de República Dominicana. Este logro es una muestra más de la capacidad de gestión del equipo humano de los Centros de Emprendimiento y Mipymes de la Unphu, con el valioso respaldo de MICM, al cual respondemos de la mejor forma posible”, comentó Méndez al expresar satisfacción por el éxito del emprendedor dominicano.

De su lado, Checo expresó que “es un orgullo para todos los que están buscando convertir a la Republica Dominicana en una potencia emprendedora, sea a través de políticas públicas como la recién promulgada ley de emprendimiento 688-16 y todos los actores privados que están sumándose a este esfuerzo nacional de promover y capitalizar el potencial emprendedor que tenemos todos los dominicanos”.

EDUPASS, la empresa ganadora, participó en esa competencia con el respaldo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), institución a través de la cual llega a la República Dominicana la competencia global Get in the Ring, que se origina en Singapurc y cuya primera versión local fue celebrada en el país en el año 2014.

En noviembre del 2016 EDUPASS fue el representante nacional de otra competencia global también apoyada por el MICM, la competencia SEEDSTARS, en cuya final global celebrada en Suiza logró el segundo lugar. Este proyecto también participo en el 2014 en el evento 50H Laboratorio Emprendedor, en el marco de la Semana Pymes de ese año.

EDUPASS es una empresa que está resolviendo un problema que tienen los estudiantes al enfrentarse al proceso de admisión a las universidades extranjeras, y lo está haciendo de una manera innovadora y tan eficientemente, que ya está siendo utilizada por las mismas universidades para su proceso de captación de nuevos estudiantes.

El triunfo del emprendimiento dominicano se produce apenas horas después de que se difundiera en Panamá el Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico (ICSEd-Prodem), en el que se consigna que la República Dominicana ascendió en 2017 cuatro peldaños como país que ha creado atmósfera adecuada para el desarrollo de Mipymes, en comparación con su puntuación de 2016 en esa misma medición aplicada a 16 países latinoamericanos.

Los países evaluados son Chile, Brasil, Argentina, México, Costa Rica, Uruguay, Colombia, Perú, El Salvador, República Dominicana, Bolivia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Guatemala.

El Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico (ICSEd-Prodem) es una medición que toma en cuenta múltiples variables de la atmósfera que rodea los procesos de emprendimiento en los países sometidos a estudio.

Es una herramienta que permite conocer las condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico de los distintos países y así analizar la situación de partida de los diferentes ecosistemas. Además, ayuda a identificar las principales fortalezas y debilidades, registrar los avances y retrocesos más importantes de los últimos años y, al contar con una base de información común, comparar distintos países de América Latina entre sí, y también con otras regiones.