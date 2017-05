Presidente del Senado garantiza se escogerá buenos jueces

El presidente del Senado pidió este miércoles a la ciudadanía no tener a la escogencia de los jueces faltantes de la Suprema Corte de Justicia y de los nuevos magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE), que realizará el Concejo Nacional de la Magistratura (CNM), porque los que serán elegidos serán muy buenos.

El también secretario general de Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, expuso que en el pasado no se actuó mal en la escogencia de los magistrados que hoy conforma las altas cortes.

“Yo fui parte del anterior Consejo Nacional de la Magistratura y no se actuó mal y ahora tampoco se va actual mal”, enfatizó.

Aseveró que no hay razón para preocuparse sobre la escogencia de los nuevos miembros de estos órganos del sistema de justicia: “La ciudanía que confíen la decisión que tomará el CNM”, expuso.

El presidente del Senado manifestó que preside una comisión que trabaja para presentar al pleno del CNM una propuesta del reglamento y reveló que dicho organismo ha realizado dos encuentros.

Expresó que se ha avanzado en relación a una propuesta de formulario que deberán llenar los aspirantes e indicó que se ha adelantado de manera considerable en la propuesta de reglamento, prácticamente en más de la mitad del contenido: “Dios mediante presentaremos en la reunión pautada lo avanzado en el próximo lunes 22 del presente mes”, acotó Pared Pérez.

Aclaró que en la propuesta de reglamento está pautada la forma de selección de los futuros magistrados que presidirán las cortes.

Bufete directivo CD

En otro orden, el secretario general del PLD dijo que no entiende la postura del miembro del CP-PLD, Franklin Almeida, “de que jugamos todos o se rompe la baraja, ya que él está jugando como estamos jugando todos los dirigentes del PLD, él es ministro sin cartera”, expuso.

Al ser abordado si tiene derecho a expresar ese pronunciamiento Pared Pérez, indicó que él tiene derecho a exponer su punto de vista, pero no lo entiende.

Dijo que no hay que alarmase, debido que CP-PLD adoptó una decisión sobre la conformación de los bufetes directivos de la Cámara de Diputados y el senado de la República.

“En la cámara baja existe una decisión, y es aquella que el primer año a partir del 206, la presidiera la compañera Lucía Medina, el segundo año, 2017; Rubén Maldonado, el tercer años, 2018; Radhamés Camacho y el cuarto año, 2019; Demóstenes Martínez,” reiteró.

Dijo que esa decisión no ha sido variada por el CP-PLD no veo razones porque alarmase: “De que pueda variar la decisión lo puede hacer, pero yo no me alarmo porque hay una decisión tomada y debe cumplirse”, puntualizó el secretario general del PLD.

Caso Odebrecht

Al ser abordado sobre el caso de Odebrecht y la postergación de dar a conocer los nombres de los implicados en sobornos, Reinaldo Pared Pérez manifestó que se remite a la posición externada por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez en su alocución de ayer jueves.

Pared Pérez dijo que confía en que su momento el procurador dará los nombres de los involucrados en este caso.