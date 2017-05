Reinaldo Pared aquieta los ánimos en el PLD

El secretario general del partido oficial y presidente del Senado recuerda que existe una decisión del Comité Político para conformar bufetes directivos

Reinaldo Pared Pérez, Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo este viernes que existe una decisión para la conformación de los bufetes directivos de las cámaras legislativas por parte del Comité Político de esa organización, la cual no se contempla ninguna variación

En ese sentido al hablar en el Senado señaló que no ve razón alguna para una alarma sobre el tema, partiendo de suposiciones

“En cuanto a lo que se refiere la escogencia de los Bufetes Directivos de las cámaras congresionales, El Comité Político tomó una decisión”, acotó el dirigente del PLD en nota de prensa de la Secretaría de Comunicaciones hoy.

En el despacho periodístico el PLD recuerda que es una facultad estatutaria del Comité Político peledeista trazar las líneas a seguir a sus congresistas, que son la mayoría en ambas cámaras

Pared Pérez recordó que para la cámara de diputados se estableció que el primer año a partir del 16 de agosto del año 2016, la dirigiera Lucía Medina y en el segundo año, a partir del 16 de agosto, del 2017, Rubén Maldonado.

“Así en el tercer año, es decir, a partir del de agosto del 2018 el compañero Radhamés Camacho y un cuarto, a partir del 16 de agosto del 2019, el compañero Demóstenes Martínez”, apuntó

Reinaldo Pared Pérez manifestó que es una decisión que no ha sido variada, alterada ni modificada por el Comité Político y por lo tanto, No ve por qué alarmarse”, reiteró el presidente del Senado de la República, reiterando que si no ha sido ha sido variada, se cumplirá.

Los periodistas le preguntaron sobre los trabajos en el Consejo Nacional de la Magistratura, respondiendo que se avanza en la propuesta del Reglamento en más de un por ciento.

Pared Pérez es el coordinador de una subcomisión designada el pasado lunes para elaborar un proyecto de reglamento para la escogencia de los jueces de los altos tribunales, que el Consejo Nacional de la Magistratura se dispone a seleccionar.

Explicó que no debe existir preocupación en la población con relación a la escogencia de los miembros de las altas cortes y exhortó a confiar en las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura.

“Ya esta comisión ha celebrado dos reuniones, ya avanzamos en lo atinente a la elaboración de una propuesta de formulario que deberá ser llenado por cada aspirante”, explicó.

“Si Dios quiere, el lunes Dios mediante lo presentaremos en la reunión convocada para ese día”, adelantó