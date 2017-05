Gabriela Montero, la invitada de éste lunes en el Festival Musical de Santo Domingo

Bajo la dirección del maestro José Antonio Molina, la pianista venezolana sorprenderá al público con sus improvisaciones en el Teatro Nacional

La undécima edición del Festival Musical de Santo Domingo continuará éste lunes 22 de mayo en el Teatro Nacional con la actuación especial de la pianista venezolana Gabriela Montero quien estará acompañada de la Orquesta Sinfónica del Festival bajo la tutela de su director, el maestro José Antonio Molina.

El programa de la noche se iniciará con la charla a cargo de Margarita Miranda y Eduardo Villanueva en el bar Juan Lockward a las 7:30 p.m. y posteriormente los invitados ingresarán a la sala Carlos Piantini para disfrutar de un maravillosa propuesta que incluye el Intermezzo, Op. 11 de J. Brahms y la Sonata en Si menor de Fi Liszt.

La actuación de la laureada pianista Gabriela Montero ofrecerá por primera vez al público dominicano un concierto basado en improvisaciones que el público solicite durante la noche.

Gabriela Montero y su extraordinario talento para la improvisación le han permitido ganarse devotos seguidores por todo el mundo.

Firme defensora de los derechos Humanos, la voz de Gabriela está llegando cada vez más a esferas fuera de la música clásica. Recientemente fue nombrada Cónsul Honoraria por Amnistía Internacional, y también fue nominada por “su destacado trabajo en el campo de los derechos humanos” por la Human Rights Foundation, en reconocimiento a su continuo compromiso por la situación de los derechos humanos en Venezuela, y en otras partes del mundo. Fue invitada a participar en el Festival “Women of the World” de 2013, celebrado en el Southbank Centre de Londres, y ha hablado y tocado dos veces en el Foro Económico Mundial de Davos-Klosters (Suiza). En 2012 se le concedió el Rockefeller Award por su contribución a las Artes y en 2008 fue invitada a tocar en la investidura presidencial de Barak Obama.

Hace poco tiempo debutó en los BBC Proms de Londres con la Orquesta Sinfónica de São Paulo y Marin Alsop, Gabriela ha comenzado la temporada 2016/2017 con actuaciones en el MusikFest Bremen con la Orquesta de Cadaqués y Jaime Martin, recitales en el MiTo Festival de Milán y Turín, y una semana de música de cámara y talleres colaborativos en el Festival de Trondheim en Noruega. En esta temporada Gabriela también emprenderá una gira de conciertos por Europa con la Orquesta Sinfónica Nacional de Mexico y su Director Musical Carlos Miguel Prieto, incluyendo interpretaciones de su recién compuesto Concierto Latino en el Salzburg Festspielhaus, la Vienna Musikverein, y la Frankfurt Alte Oper. Entre otros momentos destacados de la temporada hay que destacar su interpretación del Concierto para piano nº 1 de Shostakovich en una gira por el Reino Unido con la Zürcher Kammerorchester y la trompetista Alison Balsom, dos compromisos con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, incluyendo el estreno mundial de una obra del compositor catalán Jordi Cervelló, y conciertos con la City of Birmingham Symphony Orchestra y su nueva Directora Musical Mirga Gražinytė-Tyla.

Gabriela también continuará dando recitales, con sus famosas improvisaciones, en sitios como Madrid, Hong Kong, Taipei, Seúl, Verona, Heidelberg, o República Dominicana.

En los últimos años Gabriela ha sido invitada a tocar con muchas de las mejores orquestas del mundo, incluyendo las Orquestas Filarmónicas de Rotterdam, Royal Liverpool, Dresde, Oslo, Radio de Viena y Nederlands Radio; la Gewandhausorchester de Leipzig, la NDR Sinfonieorchester de Hamburgo, la NDR Radiophilharmonie de Hannover, la Academy of St. Martin in the Fields y la Australian Chamber Orchestra; las Orquestas Sinfónicas de Pittsburgh, Detroit, Houston, Atlanta, Toronto, Baltimore y Lucerna; la National Arts Centre Orchestra de Canadá, la Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, la Stuttgart Chamber, la Orquesta de Cleveland, la City of Birmingham Symphony, la Philharmonia, la orquesta de la Komische Oper Berlin, y la Vienna Symphony, la Residentie y la Sydney Symphony Orchestras, entre muchas otras.

Además de por sus brillantes interpretaciones del repertorio clásico para piano, Gabriela es también célebre por su habilidad para improvisar, componer y tocar obras nuevas en tiempo real. “Conecto con mi público de una manera única, y ellos conectan conmigo. Como la improvisación es una parte esencial de quien yo soy, representa la manera más natural y espontánea con la que me expreso”, explicó la artista.

Gabriela ha sido también galardonada por sus grabaciones y es una de las artistas que más discos ha vendido. En 2015 ganó el premio Grammy® Latino al mejor álbum de música clásica: Rachmaninov: Piano Concerto No.2 – Gabriela Montero: Ex Patria. Su disco debut, Bach and Beyond, contenía sus propias interpretaciones sobre temas de Bach y ocupó los primeros puestos en las listas de éxitos de música clásica durante muchos meses. Asimismo ha ganado dos Echo Klassik Awards: El premio “Keyboard Instrumentalist of the Year” en 2006 y el premio “Classical Music without Borders” en 2007. En 2008 recibió también una nominación a los Grammy® por Baroque, disco continuación de Bach and Beyond. En 2010 publicó Solatino, inspirado en su Venezuela natal, y dedicado a compositores latinoamericanos y a sus propias interpretaciones sobre temas latinos.

En 2011 hizo su debut como compositora con Ex Patria, un poema sinfónico para piano y orquesta, y su respuesta emocional a la caída de Venezuela en la anarquía, la corrupción y la violencia. La obra tuvo su estreno mundial en octubre de ese mismo año con la Academy of St. Martin in the Fields, y en 2015 se grabó y se lanzó internacionalmente con la YOA Orchestra of the Americas y el director Carlos Miguel Prieto. En Marzo de 2016, Gabriela estrenó en Leipzig su primera composición de gran formato, su Concierto para piano y orquesta nº 1, “Latino”, con la MDR Sinfonieorchester dirigida por Kristjan Järvi. Después también ha interpretado la obra con la Orquesta Sinfónica Nacional de México y en el Klavier-Festival Ruhr.

Nacida en Venezuela, Gabriela dio su primer recital público a la edad de 5 años. A los 8 años hizo su debut con orquesta en su Caracas natal, lo que llevó al Gobierno a concederle una beca para que estudiara privadamente en EEUU. Continuó sus estudios con Hamish Milne en la Royal Academy of Music de Londres, graduándose con los mayores honores. Actualmente vive en Barcelona con su marido y sus dos hijas.

Lo que sigue

El Festival Musical de Santo Domingo se inauguró el pasado jueves con la participación del joven pianista

Behzod Abduraimov, quien recibió una ovación de la sala. El festival continuará el 24 de este mes con la presentación de la Novena Sinfonía de Beethoven y la participación estelar de la soprano Ana Lucrecia García, la mezzosoprnoa Anna Moroz, el teneor Francisco Corojo, así como el barítnon Gunter Haumer.

Una mención especial merece la presencia del Coro del Festival que estará dirigido por el maestro Elionenai Medina con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica del Festival.

El Festival Musical de Santo Domingo concluirá el próximo 26 de este mes con la presentación de la obra Caribbean Gems del maestro José Antonio Molina a las 8:00 p.m. en la Plaza España de la Ciudad Colonial.

